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Cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle karantinaya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2020 12:03 | Son Güncelleme

Japonya, 3711 kişiyi taşıyan bir cruise gemisini koronavirüs şüphesiyle karantinaya aldı. Karar, Hong Kong’da indirilen bir yolcuda koronavirüs (coronavirus) tespit edilmesinin ardından alındı.

Cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle karantinaya aldı

Koronavirüs salgınında Çin dışından ölüm haberleri gelmeye başlarken, pek çok ülke alarm seviyesini de artırıyor.

Bunlardan biri olan Japonya, Yokohama açıklarında bulunan ve 2666 yolcuyla 1045 mürettebatı taşıyan ‘Diamond Princess’ adlı cruise gemisini karantinaya aldı. Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, yapılan testler sonucu sekiz kişide yüksek ateş gibi belirtiler tespit ettiklerini açıkladı.

Yolculardan biri TBS kanalına yaptığı açıklamada, bütün yolculara kamaralarında kalarak testi yapacak ekipleri beklemelerinin söylendiğini aktardı.

İKİNCİ KARANTİNA

Karantina kararı, daha önce gemide bulunan bir yolcuda koronavirüs saptanmasının ardından alındı. 80 yaşındaki erkek bir yolcunun 25 Ocak’ta Hong Kong’da gemiden ayrıldığı belirtildi. Gemi daha önce Okinawa’ya bağlı Naha’da bulunduğu sırada bir kez daha karantina alınmıştı. Ancak Hong Kong’daki bu vakayla ikinci karantina uygulandı.

Gemiyi işleten ‘Carnival Japan’ adlı şirketten yapılan açıklamada, adamın gemide bulunduğu sırada reviri hiç ziyaret etmediği aktarıldı. Açıklamada, “Şu anda bulunduğu hastaneden verilen bilgiye göre, adamın durumu stabil ve onunla birlikte seyahat eden diğer aile fertlerinde virüse rastlanmadı” denildi.
Japonya, virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Hubey eyaletinde bulunmuş kişilerin ülkeye alınmayacağını duyurmuştu. Çin’le olan seferler de kısıtlanırken, gelen tüm yolcular sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Japonya’da 20 kişide virüs saptandı.

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