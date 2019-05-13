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Japonya, Kuzey Kore ile temas arayışını sürdürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 13:00 | Son Güncelleme

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Kuzey Kore’nin yeni füze denemelerine rağmen hükümetin Kuzey Kore ile doğrudan temas arayışına devam edeceğini söyledi.Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, pazartesi günü düzenlenen bir alt meclis toplantısında konuştu.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Kuzey Kore’nin yeni füze denemelerine rağmen hükümetin Kuzey Kore ile doğrudan temas arayışına devam edeceğini söyledi.
Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, pazartesi günü düzenlenen bir alt meclis toplantısında konuştu. Toplantıda Kuzey Kore’nin son olarak perşembe günü gerçekleştirdiği kısa mesafeli balistik füze denemesi hatırlatılan Suga’ya, Japon hükümetinin olayı diplomatik yollardan protesto etmesine rağmen Başbakan Abe’nin ön koşul olmaksızın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme isteğini sürdürüp sürdürmediği soruldu. Soru üzerine Suga, hükümetin bu konudaki tutumunun değişmediğini ifade etti.

Birçok kez dile getirdi
Japonya Başbakanı Abe, kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ön koşul olmaksızın görüşme isteğini defalarca dile getirmiş, Kuzey Kore’nin bu süreçte, 4 ve 9 Mayıs tarihlerinde kısa menzilli füze denemeleri yapması, gözleri Abe hükümetinin vereceği tepkiye çevirmişti.

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