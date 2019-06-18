Japonya, Kuzey Kore'den 300 tekneyi avlanma bölgesinden uzaklaştırdı

TOKYO (AA) - Japonya'da devriye gemilerinin, geçen aydan bu yana, ülkenin kuzey kıyıları açıklarında mürekkep balığı açısından zengin bölgede avlanmaya çalışan yüzlerce Kuzey Kore teknesini uzaklaştırdığı bildirildi.

Japon Sahil Güvenlik yetkilileri, mayıstan bu yana, ülkenin Yamatotai yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgesinden 300'den fazla Kuzey Kore teknesinin çıkarıldığını ifade etti.

Japon devriye gemilerinin, uyarıları dikkate almayan 50 Kuzey Kore gemisine basınçlı su ile müdahale ettiği belirtildi.

Sahil Güvenlik kameraları, tekne ile denize açılan Kuzey Korelilerin, basınçlı su ile müdahale edildikten sonra balıkçı ağını terk ettiğini görüntüledi.

Japon yetkililer, son yıllarda yasak bölgede avlanmayı artıran Kuzey Koreli balıkçı tekneleri için devriyeleri yoğunlaştırdı.

Japonya ile Kore Yarımadası arasında kalan sular zengin balık türlerine ev sahipliği yapıyor. Çin'den ve Kuzey Kore'den küçük tekneler trolle balık avlamak için bölgeye geliyor. Kışın mevsim rüzgarlarıyla kıyıya doğru sürüklenen tekneler sıkça Japonya sahillerine vuruyor.

