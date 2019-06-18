HABER

Japonya, Kuzey Kore'den 300 tekneyi avlanma bölgesinden uzaklaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

Japonya, Kuzey Kore'den 300 tekneyi avlanma bölgesinden uzaklaştırdı

TOKYO (AA) - Japonya'da devriye gemilerinin, geçen aydan bu yana, ülkenin kuzey kıyıları açıklarında mürekkep balığı açısından zengin bölgede avlanmaya çalışan yüzlerce Kuzey Kore teknesini uzaklaştırdığı bildirildi.

Japon Sahil Güvenlik yetkilileri, mayıstan bu yana, ülkenin Yamatotai yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgesinden 300'den fazla Kuzey Kore teknesinin çıkarıldığını ifade etti.

Japon devriye gemilerinin, uyarıları dikkate almayan 50 Kuzey Kore gemisine basınçlı su ile müdahale ettiği belirtildi.

Sahil Güvenlik kameraları, tekne ile denize açılan Kuzey Korelilerin, basınçlı su ile müdahale edildikten sonra balıkçı ağını terk ettiğini görüntüledi.

Japon yetkililer, son yıllarda yasak bölgede avlanmayı artıran Kuzey Koreli balıkçı tekneleri için devriyeleri yoğunlaştırdı.

Japonya ile Kore Yarımadası arasında kalan sular zengin balık türlerine ev sahipliği yapıyor. Çin'den ve Kuzey Kore'den küçük tekneler trolle balık avlamak için bölgeye geliyor. Kışın mevsim rüzgarlarıyla kıyıya doğru sürüklenen tekneler sıkça Japonya sahillerine vuruyor.

Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!
Yusufeli’nde 1 kişinin öldüğü 7 evin kül olduğu yangının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktıYusufeli’nde 1 kişinin öldüğü 7 evin kül olduğu yangının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
(Özel) Eski manşetler sepet oldu(Özel) Eski manşetler sepet oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da minibüs geçişi sırasında patlama: 4 korucu yaralı

Van'da hain tuzak! Yaralılar var...

Antalya'da korkunç anlar! Metrelerce savrulup, acı içinde yere yığıldı

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı

On Numara sonuçları 16 Haziran: Büyük ikramiye 4’e bölündü

4 ilden 4 talihli çıktı!

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Günlük burç yorumları 18 Haziran Salı - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.