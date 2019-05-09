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Japonya, Kuzey Kore'ye insani yardım yapılmasına karşı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

Japonya, Kuzey Kore'ye insani yardım yapılmasına karşı çıktı

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Kuzey Kore'de ciddi gıda sıkıntısının aşılması için bu ülkeye insani yardım yapılmasına karşı çıktı.

Kyodo ajansının haberine göre, Kono, meclisin dış ilişkiler ve savunma komisyonunda yaptığı konuşmada, "fonların, halkın refahı için kullanılmak yerine nükleer silahların ve füzelerin geliştirilmesine akıtıldığı bir ülkeye dışarıdan yardım sağlamayı zamansız bulduğu" değerlendirmesini yaptı.

Kono, Kuzey Kore'nin silah geliştirmeye öncelik vermeyi sonlandırmak ve halkının refahını sağlaması gerektiği gerçeğini kabullenmek zorunda olduğunu sözlerine ekledi.

Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kuzey Kore'de gıda kaynaklarının ve tarımdaki verimin azalması sonucu ülkede 10 milyondan fazla kişinin "ciddi gıda sıkıntısı" içinde olduğunu duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, geçen hafta kısa menzilli füze denemeleri yapmış, denemelerin "rutin ve savunma amaçlı bir tatbikat olduğunu" savunmuştu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin bugün yine Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine füzeler fırlattığını açıklamıştı. Açıklamada, füzelerin mahiyetinin tespit edilemediği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
gıda sıkıntısı Japonya Kuzey Kore

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