Japonya'nın bilinmeyen yüzü

David Tesinsky, sosyal-belgesel fotoğrafçılığa ilgi duyan Praglı bir fotoğrafçı.

Sadece Japonya'da

1 / 111 İnsan hikayelerine meraklı olan David, bu doğrultuda Japonya'nın yolunu tuttu ve bu ilginç fotoğraflara imza attı.

2 / 111

3 / 111

4 / 111

5 / 111

6 / 111

7 / 111

8 / 111

9 / 111

10 / 111 Tavşan "kafe"si Her koltuğun yanında bir sepet içinde tavşan bulmak mümkün. Dizinize bir battaniye serip tavşanları sevebiliyorsunuz. Bunun için ödemeniz gereken bedel 15 sterlin.

11 / 111 Gaz maskeli ada aponya'daki Izu adasına gidenler aktif volkan nedeniyle gaz zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle Izu adası sakinleri ve ziyaretçileri gaz maskesiyle dolaşıyor. Volkandan yayılan gazdaki sülfür seviyesi arttığında adada sirenler çalıyor.

12 / 111 Dünyanın en kısa yürüyen merdiveni Kawasaki'deki bir alışveriş merkezinin bodrum katına ulaşmak isteyen müşterilerin 5 adımlık yürüyen merdiveni kullanmaktan başka çareleri yok.

13 / 111 Kapsül otel Japonya'nın Osaka kentinde hizmet veren kapsül otelinde dileyenler oldukça küçük kapsül otellerde geceleyebiliyor.

14 / 111 Satış otomatı Japonya'daki satış otomatlarının diğer ülkelerindenkinden en büyük farkı hemen hemen her yerde bulunabilir olması. Antik bir tapınağın ardında, hatta Fuji dağında bir otomat bulursanız şaşırmayın. Daha da ilginci otomatların içinde iç çamaşırından ıstakoza kadar çok sayıda seçenek bulunması.

15 / 111 Davet edilene kadar hediye açmama Japonya'da hediyeyi veren kişi, açmasını isteyene kadar hediyeyi alan kişi hediyeyi açmaz. Ayrıca hediye paketi kesinlikle yırtılarak açılmaz. Özenli bir bir biçimde ambalaja zarar vermeden hediye açılır.

16 / 111 Hayalet ada Nagazaki'den 15 kilometre uzaktaki Hashima adası 1887 ile 1974 yılları arasında kömür madenleri nedeniyle kullanılıyordu. 1959 yılında adada 5 bin 259 kişi yaşıyordu. Ancak petrolün hakimiyetiyle birlikte Japonlar burada kömür çıkarmaktan vazgeçti ve adayı terketti. Bundan sonra ada hayalet adaya dönüştü. Japonya 2009'da bu adayı turizme açtı. Hatta Skyfall'un bir bölümü burada çekildi.

17 / 111 Mr. Kanso Japonya'da oldukça popüler olan Mr. Kanso, sadece konservelenmiş yiyecek servis eden bir restoran. Yemeğinizi raflardan seçip, plastik çatal ve bıçakla afiyetle yiyebilirsiniz.

18 / 111 Ganguro Kara yüz olarak Türkçe'ye çevrilen Ganguro Japon kızları arasında yükselen bir moda. Genç kızlar her hafta yüzlerini olabildiğince koyu renklere boyuyorlar. Bu modayı ağartılmış saçlar ve siyah göz rimeli tamamlıyor.

19 / 111 Kancho Parmaklarını silahmış gibi yapıp masum kurbanınıa doğru yavaşça yaklaşman ve "Kancho" diye bağıran birini görürseniz o kişinin Japon olduğundan şüpheniz olmasın. Bu bir nevi Japon geleneği.

20 / 111 Inemuri Ofiste uyursanız muhtemelen kovulursunuz. Ancak söz konusu olan ofis Japonya'daysa iş değişiyor. Japon iş kültüründe "inemuri" yani kısa bir kestirme yapmak zorunlu. Uyumayıp da uyuyormuş gibi yaparsanız bu size ekstra çalışma saati olarak dönebilir.

21 / 111 Gereğinden fazla dişe sahip olmak Hiperdontia denilen fazla dişe sahip olma genelde bir sorun olarak kabul edilir. Ancak Japon gençleri arasında çifte dişe sahip olmak bir moda. Buna "yaeba" diyorlar.

22 / 111 Ağız şapırdatarak noodle yemek Japon şefler noodle yerken ağız şapırdatmanın ya da höpürdetmenin yemeğin tadını çıkarmanın bir yolu olduğunu düşünüyor.

23 / 111 Dokunmak yasak Beraber uyuma dükkanları olarak da adlandırılan bu kafer türünün ilki 3 yıl önce açıldı. Sadece erkek müşterilere hizmet veren bu kafelerde "seks yapmamak kaydıyla" müşterilerin yanlarında bir kadınla uyumalarına izin veriliyor. Bu hizmetin dakikası 1000 yen.

24 / 111 Aşk otelleri Japonya'da son dönemde çiftler için yapılmış saatlik oda kiralayan otellerin sayısında artış görülüyor. Verilere göre Japon nüfusunun yüzde 2'si günde en az 1 kere bu otelleri ziyaret ediyor. İsim bildirme zorunluluğu olmayan bu otellerde "kısa süreli dinlenme", "gecelik" gibi farklı oda seçenekleri yer alıyor. Bu otellerin logolarında kalp sembolü yer alıyor. Böylece diğer otellerden kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Genellikle tren ve metro istasyonlarının yakınlarında, otoyol üzerinde ve endüstriyel bölgelerde açılan bu oteller ucuz fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

25 / 111 Söz konusu Japonya olunca durum çok farklı..

26 / 111 Böylesi ancak Japonya'da olur.

27 / 111 Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar Nagasaki'deki Shimabara şehrinde çekildi.

28 / 111 Şehirde yaşayanlar drenaj sularıyla oluşan ve tahliye kanallarında balık dahi yetiştiriliyor.

29 / 111

30 / 111

31 / 111

32 / 111 Japonya, yüzyıllarca süren geleneklerin ve yeniliğin yanında, dünyadaki en olağanüstü yerlerden biridir.

33 / 111 1. Tokyo, dünyanın en güvenli metropolüdür.

34 / 111 2. Ayrıntılı talimatlarla donatılmıştır.

35 / 111 3. Japon çocukların ortak bir doğum günü vardır.

36 / 111 4. Okullarda ve şirketlerde 1928 yılından beri sabah egzersizi bir gelenek haline gelmiştir.

37 / 111 5. Primli cuma günü. Her ayın son cuma günü işten birkaç saat erken çıkılır.

38 / 111 6. Bin yıllık tarihi olan şirketler bulunur.

39 / 111 7. Hao-hu adasında Miyagi eyaletinde bulunan Zao Fox Köyü. Burası vahşi tilkilerle dolu bir kasabadır.

40 / 111 8. Yıldırım hızlı yol tamiri. Delik sadece 48 saat içinde düzeltildi.

41 / 111 9. Bakım yapan bakım personeli. Araba kirlenmemesi için koruma altına alındı.

42 / 111 10. Japonlar küçük dairelerde yaşarlar, tüm binalarda çiçeklerin bakımı için lavabo bulunur.

43 / 111 11. Tabelalar müzeye konulacak kadar güzeldir.

44 / 111 12. Mermi gibi trenleri vardır. Japonya'da gecikmeye yer yoktur.

45 / 111 13. Hükümetin acil durumlarda cep telefonu ile vatandaşları 4-20 saniyede uyaran sistemleri vardır.

46 / 111 14. Geleneksel Okonomiyaki kreplarından sakura aromalı çikolata şekerlerine kadar her yemek bulunur.

47 / 111 15. Mukimono sanatı, sebze ve meyve oymacılığı, Japonya'da yaygınlaşmıştır.

48 / 111 Osaka kentinde ana yolun içinden geçtiği bir bina mevcut. Osaka’daki Gate Tower binasının 5. Katı ile 7. Katı arasından kara yolu geçiyor.

49 / 111 Japonya’da tuvalette çıkan seslerden utanan kadınlar için “Otohime” adı verilen sifon sesi çıkartan cihaz üretildi. Böylece sesi bastırmak için gereksiz sifon kullanımı önlenmiş oldu.

50 / 111 Evet Japonya’da profesyonel bir meslek olarak kabul gören ve “Oshiya” adı verilen bu görevliler metroların yoğun olarak kullanıldığı sabah ve akşam saatlerinde insanları metroya sığdırabilmek için itiyorlar. Yani asıl görevleri metroda en ufak bir boşluk kalmamasını sağlamak.

51 / 111 Japonya’da otomatik makinelerden her şeyi satın alabilirsiniz. Dilimlenmiş elmadan kadın iç çamaşırına kadar her şeyi bu otomatlardan alabiliyorsunuz. Üstelik otomatlar ülkede oldukça yaygın durumda.

52 / 111 Titanik faciasından kurtulan Japon ölmediği için korkak kabul edildi. Samuray ruhuna aykırı hareket ettiği düşünülen Masabumi Hosono medya ve halk tarafından korkak kabul edildi.

53 / 111 Bilinen en eski şirket Japonya’daydı. Şirket 578 yılından 2006 yılına kadar faaliyet göstermiş bir inşaat şirketi. 2006’da kapanmış.

54 / 111 Japonya isim verilmemiş caddelerle, sokaklarla doludur.

55 / 111 Geyşanın tanımı her zaman bugün bilindiği gibi değildi. İlki bir erkekti. “Taikomochi” denilen erkek geyşa dans eder ve sohbetiyle üst düzey kişileri eğlendirirdi. Daha sonraları kadınlar bu görevi üstlenmeye başladılar ve sonunda tamamen kadınlara özgü bir iş olmaya başladı.

56 / 111 Bu enteresan ülkede 100 yaş üzeri insanların sayısı her yıl bir önceki yıla göre daha fazla oluyor. dünya sağlık Örgütü’nün raporlarında Japon kadınlar, en uzun yaşayan kadınlar olarak gösteriliyor. Erkekleri de çok farklı değil. Bunun sebebi ise bolca taze sebze ve balık yemelerinin yanı sıra çok çalışıyor olmalarına rağmen, dinlenirken bulundukları anın tadını çıkartma felsefeleri olarak düşünülüyor.

57 / 111 İlginç icatlar, sıradışı kostümler, alışılmamış yiyecekler ve yaşam tarzlarıyla şaşırtan bir çok insanın yaşadığı Japonya'dan en ilginç kareler.

58 / 111

59 / 111

60 / 111

61 / 111

62 / 111

63 / 111

64 / 111

65 / 111

66 / 111

67 / 111

68 / 111

69 / 111

70 / 111

71 / 111

72 / 111

73 / 111

74 / 111

75 / 111

76 / 111

77 / 111

78 / 111

79 / 111

80 / 111

81 / 111

82 / 111

83 / 111

84 / 111

85 / 111

86 / 111

87 / 111

88 / 111

89 / 111

90 / 111

91 / 111

92 / 111

93 / 111

94 / 111

95 / 111

96 / 111

97 / 111

98 / 111

99 / 111

100 / 111

101 / 111

102 / 111

103 / 111

104 / 111

105 / 111

106 / 111

107 / 111

108 / 111

109 / 111

110 / 111