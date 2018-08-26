Japonya'nın bilinmeyen yüzü

David Tesinsky, sosyal-belgesel fotoğrafçılığa ilgi duyan Praglı bir fotoğrafçı.
Sadece Japonya'da
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İnsan hikayelerine meraklı olan David, bu doğrultuda Japonya'nın yolunu tuttu ve bu ilginç fotoğraflara imza attı.
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Tavşan "kafe"si
Her koltuğun yanında bir sepet içinde tavşan bulmak mümkün. Dizinize bir battaniye serip tavşanları sevebiliyorsunuz. Bunun için ödemeniz gereken bedel 15 sterlin.
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Gaz maskeli ada
aponya'daki Izu adasına gidenler aktif volkan nedeniyle gaz zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle Izu adası sakinleri ve ziyaretçileri gaz maskesiyle dolaşıyor. Volkandan yayılan gazdaki sülfür seviyesi arttığında adada sirenler çalıyor.
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Dünyanın en kısa yürüyen merdiveni
Kawasaki'deki bir alışveriş merkezinin bodrum katına ulaşmak isteyen müşterilerin 5 adımlık yürüyen merdiveni kullanmaktan başka çareleri yok.
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Kapsül otel
Japonya'nın Osaka kentinde hizmet veren kapsül otelinde dileyenler oldukça küçük kapsül otellerde geceleyebiliyor.
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Satış otomatı
Japonya'daki satış otomatlarının diğer ülkelerindenkinden en büyük farkı hemen hemen her yerde bulunabilir olması. Antik bir tapınağın ardında, hatta Fuji dağında bir otomat bulursanız şaşırmayın. Daha da ilginci otomatların içinde iç çamaşırından ıstakoza kadar çok sayıda seçenek bulunması.
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Davet edilene kadar hediye açmama
Japonya'da hediyeyi veren kişi, açmasını isteyene kadar hediyeyi alan kişi hediyeyi açmaz. Ayrıca hediye paketi kesinlikle yırtılarak açılmaz. Özenli bir bir biçimde ambalaja zarar vermeden hediye açılır.
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Hayalet ada
Nagazaki'den 15 kilometre uzaktaki Hashima adası 1887 ile 1974 yılları arasında kömür madenleri nedeniyle kullanılıyordu. 1959 yılında adada 5 bin 259 kişi yaşıyordu. Ancak petrolün hakimiyetiyle birlikte Japonlar burada kömür çıkarmaktan vazgeçti ve adayı terketti. Bundan sonra ada hayalet adaya dönüştü. Japonya 2009'da bu adayı turizme açtı. Hatta Skyfall'un bir bölümü burada çekildi.
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Mr. Kanso
Japonya'da oldukça popüler olan Mr. Kanso, sadece konservelenmiş yiyecek servis eden bir restoran. Yemeğinizi raflardan seçip, plastik çatal ve bıçakla afiyetle yiyebilirsiniz.
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Ganguro
Kara yüz olarak Türkçe'ye çevrilen Ganguro Japon kızları arasında yükselen bir moda. Genç kızlar her hafta yüzlerini olabildiğince koyu renklere boyuyorlar. Bu modayı ağartılmış saçlar ve siyah göz rimeli tamamlıyor.
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Kancho
Parmaklarını silahmış gibi yapıp masum kurbanınıa doğru yavaşça yaklaşman ve "Kancho" diye bağıran birini görürseniz o kişinin Japon olduğundan şüpheniz olmasın. Bu bir nevi Japon geleneği.
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Inemuri
Ofiste uyursanız muhtemelen kovulursunuz. Ancak söz konusu olan ofis Japonya'daysa iş değişiyor. Japon iş kültüründe "inemuri" yani kısa bir kestirme yapmak zorunlu. Uyumayıp da uyuyormuş gibi yaparsanız bu size ekstra çalışma saati olarak dönebilir.
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Gereğinden fazla dişe sahip olmak
Hiperdontia denilen fazla dişe sahip olma genelde bir sorun olarak kabul edilir. Ancak Japon gençleri arasında çifte dişe sahip olmak bir moda. Buna "yaeba" diyorlar.
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Ağız şapırdatarak noodle yemek
Japon şefler noodle yerken ağız şapırdatmanın ya da höpürdetmenin yemeğin tadını çıkarmanın bir yolu olduğunu düşünüyor.
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Dokunmak yasak
Beraber uyuma dükkanları olarak da adlandırılan bu kafer türünün ilki 3 yıl önce açıldı. Sadece erkek müşterilere hizmet veren bu kafelerde "seks yapmamak kaydıyla" müşterilerin yanlarında bir kadınla uyumalarına izin veriliyor. Bu hizmetin dakikası 1000 yen.
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Aşk otelleri
Japonya'da son dönemde çiftler için yapılmış saatlik oda kiralayan otellerin sayısında artış görülüyor. Verilere göre Japon nüfusunun yüzde 2'si günde en az 1 kere bu otelleri ziyaret ediyor. İsim bildirme zorunluluğu olmayan bu otellerde "kısa süreli dinlenme", "gecelik" gibi farklı oda seçenekleri yer alıyor. Bu otellerin logolarında kalp sembolü yer alıyor. Böylece diğer otellerden kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Genellikle tren ve metro istasyonlarının yakınlarında, otoyol üzerinde ve endüstriyel bölgelerde açılan bu oteller ucuz fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.
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Söz konusu Japonya olunca durum çok farklı..
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Böylesi ancak Japonya'da olur.
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Sosyal medyayı sallayan fotoğraflar Nagasaki'deki Shimabara şehrinde çekildi.
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Şehirde yaşayanlar drenaj sularıyla oluşan ve tahliye kanallarında balık dahi yetiştiriliyor.
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Japonya, yüzyıllarca süren geleneklerin ve yeniliğin yanında, dünyadaki en olağanüstü yerlerden biridir.
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1. Tokyo, dünyanın en güvenli metropolüdür.
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2. Ayrıntılı talimatlarla donatılmıştır.
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3. Japon çocukların ortak bir doğum günü vardır.
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4. Okullarda ve şirketlerde 1928 yılından beri sabah egzersizi bir gelenek haline gelmiştir.
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5. Primli cuma günü. Her ayın son cuma günü işten birkaç saat erken çıkılır.
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6. Bin yıllık tarihi olan şirketler bulunur.
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7. Hao-hu adasında Miyagi eyaletinde bulunan Zao Fox Köyü. Burası vahşi tilkilerle dolu bir kasabadır.
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8. Yıldırım hızlı yol tamiri. Delik sadece 48 saat içinde düzeltildi.
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9. Bakım yapan bakım personeli. Araba kirlenmemesi için koruma altına alındı.
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10. Japonlar küçük dairelerde yaşarlar, tüm binalarda çiçeklerin bakımı için lavabo bulunur.
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11. Tabelalar müzeye konulacak kadar güzeldir.
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12. Mermi gibi trenleri vardır. Japonya'da gecikmeye yer yoktur.
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13. Hükümetin acil durumlarda cep telefonu ile vatandaşları 4-20 saniyede uyaran sistemleri vardır.
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14. Geleneksel Okonomiyaki kreplarından sakura aromalı çikolata şekerlerine kadar her yemek bulunur.
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15. Mukimono sanatı, sebze ve meyve oymacılığı, Japonya'da yaygınlaşmıştır.
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Osaka kentinde ana yolun içinden geçtiği bir bina mevcut. Osaka’daki Gate Tower binasının 5. Katı ile 7. Katı arasından kara yolu geçiyor.
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Japonya’da tuvalette çıkan seslerden utanan kadınlar için “Otohime” adı verilen sifon sesi çıkartan cihaz üretildi. Böylece sesi bastırmak için gereksiz sifon kullanımı önlenmiş oldu.
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Evet Japonya’da profesyonel bir meslek olarak kabul gören ve “Oshiya” adı verilen bu görevliler metroların yoğun olarak kullanıldığı sabah ve akşam saatlerinde insanları metroya sığdırabilmek için itiyorlar. Yani asıl görevleri metroda en ufak bir boşluk kalmamasını sağlamak.
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Japonya’da otomatik makinelerden her şeyi satın alabilirsiniz. Dilimlenmiş elmadan kadın iç çamaşırına kadar her şeyi bu otomatlardan alabiliyorsunuz. Üstelik otomatlar ülkede oldukça yaygın durumda.
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Titanik faciasından kurtulan Japon ölmediği için korkak kabul edildi. Samuray ruhuna aykırı hareket ettiği düşünülen Masabumi Hosono medya ve halk tarafından korkak kabul edildi.
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Bilinen en eski şirket Japonya’daydı. Şirket 578 yılından 2006 yılına kadar faaliyet göstermiş bir inşaat şirketi. 2006’da kapanmış.
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Japonya isim verilmemiş caddelerle, sokaklarla doludur.
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Geyşanın tanımı her zaman bugün bilindiği gibi değildi. İlki bir erkekti. “Taikomochi” denilen erkek geyşa dans eder ve sohbetiyle üst düzey kişileri eğlendirirdi. Daha sonraları kadınlar bu görevi üstlenmeye başladılar ve sonunda tamamen kadınlara özgü bir iş olmaya başladı.
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Bu enteresan ülkede 100 yaş üzeri insanların sayısı her yıl bir önceki yıla göre daha fazla oluyor. dünya sağlık Örgütü’nün raporlarında Japon kadınlar, en uzun yaşayan kadınlar olarak gösteriliyor. Erkekleri de çok farklı değil. Bunun sebebi ise bolca taze sebze ve balık yemelerinin yanı sıra çok çalışıyor olmalarına rağmen, dinlenirken bulundukları anın tadını çıkartma felsefeleri olarak düşünülüyor.
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İlginç icatlar, sıradışı kostümler, alışılmamış yiyecekler ve yaşam tarzlarıyla şaşırtan bir çok insanın yaşadığı Japonya'dan en ilginç kareler.
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