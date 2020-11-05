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Kuş gribi hortladı: 330 bin tavuk itlaf edilecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 10:30 | Son Güncelleme

Japonya'nın batısındaki Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakası tespit edildiği bildirildi. 330 bin tavuğun itlaf edilmesi kararı verildi.

Kuş gribi hortladı: 330 bin tavuk itlaf edilecek!

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Kagawa'nın Seto İç Denizi'ne bakan Mitoyo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde çok sayıda tavuk telef oldu.

Çiftlik yöneticilerinin eyaletteki besi hayvanları hijyen merkezine durumu bildirmesi üzerine yapılan detaylı araştırmada, kümeste H5 tipi kuş gribi tespit edildi.

Bunun üzerine kümesteki yaklaşık 330 bin tavuğun itlaf edilmesi kararı verildi.

Öte yandan çiftliğin 3 kilometre çevresinde tavukların dolaştırılması ve yumurta nakliyatı ile 10 kilometre çapına sevk edilmesi yasaklandı.

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Nogami Kootaroo, düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin Başbakan Suga Yoşihide'nin bilgilendirildiğini belirtti.

Bakan Nogami, "Bir salgını önlemekte ilk eylem önemli ve eyalet idaresi ile iş birliği halinde bakanlığımız tüm tedbirleri almak istiyor." dedi.

Kagawa'da Ocak 2018'de de bir başka çiftlikte kuş gribi tespit edilmişti.

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