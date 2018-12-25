Japonya'nın korkunç 'intihar ormanı'

Ormana yakın bir yerde doğan ve hayatının çoğunu burada geçirmiş olan 60 yaşındaki müzisyen ormanın içinde bir kulübede yaşıyor. Watanabe ormanın ürkütücü namını değiştirmek ve insanların hayatını kurtarmak için savaşıyor. Bu sebeple karanlık çöktüğünde ormana hoparlörden müzik veriyor. Hatta bazen eline gitarını alarak mikrofona favori şarkısını söyleyerek ölümcül sessizliği bastırmaya çalışıyor. Örneğin John Lennon'ın 'İmagine' şarkısını söyleyerek müzik ile insanların ruhuna dokunup intihar kararlarından vazgeçirmeyi amaçlıyor.

'İntihar Ormanı'nda ölüm sessizliğine karşı müzikle yaşam savaşı

Watanabe bir kez Osaka'dan ormana gelen birini bu kararından vazgeçirdiğini, bu kişiyle hala Facebook üzerinden mesajlaştıklarını anlatıyor.

Her yıl 20 bin kişinin hayatını son verdiği Japonya, G7 ülkeleri arasında en yüksek intihar oranına sahip olan ülke. İntihar ormanı Aokigahara, Japonya'nın meşhur Fuji Dağı'nın hemen yanı başında bulunuyor. Japon tarihinde mistik bir yeri olan ve ölü ruhlarla özdeşleşen Aokigahara daha önce birçok roman ve filme konu edilmiş.

Euronews'un haberine göre, ormanın intihar konusunda nam salması ile birlikte buraya kendini öldürmek için gelenlerin sayısı da gün geçtikçe artmış. Öyle ki özendirici olmaması için yetkililer bu ormandaki intiharların sayısını resmi olarak açıklamıyor.

Ormana girişte "Hayat size verilmiş bir hediye, sakince tekrardan ailenizi, çocuklarınızı ve arkadaşlarınızı düşünün. Kendinizi yalnız hissetmeyin, kararınızı vermeden önce bizimle konuşun" yazan tabelada yardım hattı numarası veriliyor.

Ormanda intihar edenlerin yarısından çoğu ise başka yerlerden gelen insanlar. Bu da tüm bu insanların bilinçli ve kasıtlı olarak bu ormana intihar etmeye geldiğini gösteriyor. Ormanın girişinde bulunan terkedilmiş araçlar da bunun bir kanıtı.

Geçtiğimiz sene buraya gelerek intihar etmiş bir adamın görüntülerini paylaşan internet fenomeni Logan Paul'ün çektiği video silinmeden önce 6 milyon kişi tarafından görüntülendi. Ormanın bekçisi Watanabe orman hakkında yapılan filmlerin ve Paul'ün çektiği videonun insanları kötü etkilediğini ve intihar oranını artırdığını belirtti.

Watanabe ormanın namının internet aracılığıyla hızla yayıldığını düşünüyor. Dünya çapında birçok insanın ormanı merak ederek olağan dışı şeyler görmek için buraya geldiklerini anlatan Watanabe, "Bazı turistler bana nerede ölü birine rastlayabileceklerini bile soruyorlar" diyerek olayın ciddiyetini vurguladı.