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Japonya'nın "Kounotori" kargo mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2020 19:35 | Son Güncelleme

Japonya Uzay Keşif Ajansının (JAXA), insansız kargo mekiği "Kounotori9", Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) vardı.

Japonya'nın "Kounotori" kargo mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), mekiğin, taşıdığı donanımlar ve ikmal malzemeleriyle istasyona ulaştığını duyurdu.

12 TONLUK MEKİK

İstasyonun robotik kolunun 4 ton malzeme taşıyan 12 tonluk mekiği yakalayarak istasyona demirlemesini sağladığı bildirildi.

Mekikteki donanımlar arasında istasyondan dünyaya canlı yayın yapılmasını sağlayacak bir modül, bir teleskop ve bir de mikroskop bulunuyor.

Kounotori9, 21 Mayıs'ta uzaya fırlatılmıştı.

Adı Japonca'da "Şark leyleği" anlamına gelen Kounotori mekikleri, ilk modelinin 2009'da hizmete başlamasından bu yana ISS'ye yaklaşık 50 ton donanım ve malzeme taşıdı.

6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT GÖREV YAPIYOR

NASA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

Japonya'nın Kounotori mekikleri dışında Amerikan firmaları Northrop Grumman'ın "Cygnus", SpaceX'in "Dragon" isimli mekikleriyle ISS'ye kargo nakliyatı yapılıyor.

İstasyonda görevli astronot ve kozmonotlar Rus yapımı "Progress" mekikleriyle taşınıyor. (AA)

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