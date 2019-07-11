Japonya nüfusunda rekor düşüş

Japonya’da düşük doğum oranları nedeniyle azalan nüfus rekor düşüşle 124.8 milyona gerilerken, ülke yabancı işçilerle iş gücü ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

Düşük doğum oranı ve uzun ortalama yaşam süresi nedeniyle genç nüfusun giderek azaldığı Japonya’da, nüfus rekor gerileme ile 124.8 milyona düştü. Çarşamba günü yayınlanan bir hükümet anketi, bu sayının söz konusu verilerin 1968’de toplanmaya başlamasından bu yana, düşük doğum oranı nedeniyle kaydedilen en düşük nüfus oranı olduğunu ortaya koydu.

2018 yılına dek 3 yıl boyunca düzenli olarak 1 milyondan az doğum gerçekleştiğini belirten verilere göre nüfus 10 yıllık sürede düzenli olarak azalarak, 433 bin 239 gerileme ile 124 milyon 776 bin 364 olarak belirlendi.

Japonya’daki doğum sayısının geçen yıl 921 bine düştüğünü gösteren araştırma verilerinde ölümler son 6 yıl içinde 1 milyon 363 bin 564 olarak kayıtlara geçti. Bu ise, ölüm oranlarının 12 yıl boyunca düzenli olarak doğumlardan fazla olması anlamına geliyor.

Çareyi yabancılarda aradılar

Japonya’da nüfus hızla düşerken, ülkedeki kayıtlı yabancı sayısı bir önceki yıla göre 169 bin 543 artarak 2 milyon 667 bin 199’a yükseldi. Japonya’nın hızla gerileyen nüfus nedeniyle iş gücü yetersizliği ile mücadele eden şirketler, çareyi ülkedeki yabancı iş gücünde aradı.