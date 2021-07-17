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Japonya: "Olimpiyat Köyü'nde Bir Kişinin Daha Corona Testi Pozitif Çıktı"

17.07.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen ve başlamasına 5 gün kalan Tokyo Olimpiyatları’nda salgına ilişkin kaygılar sürüyor. Son olarak sporcuların kalacağı olimpiyat köyünde bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması endişeleri daha da arttırdı

Japonya: "Olimpiyat Köyü'nde Bir Kişinin Daha Corona Testi Pozitif Çıktı"

Corona virüsü salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen ve başlamasına 5 gün kalan Tokyo Olimpiyatları’nda salgına ilişkin kaygılar sürüyor. Son olarak sporcuların kalacağı olimpiyat köyünde bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması endişeleri daha da arttırdı.

Organizatörler, rutin testler neticesinde yurtdışından gelen bir kişide COVID-19’a rastlandığını doğruladı. Bu kişinin hangi ülke kafilesinden olduğuysa güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Japonya’da halkın büyük bir kesimi salgın nedeniyle oyunların bu yıl da yapılamamasını istiyor ve protestolar düzenliyor. Ancak yetkililer oyunların planlandığı gibi 23 Temmuz- 8 Ağustos tarihinde yapılacağını açıkladı. Son olarak alınan kararlar neticesinde oyunların izleyicisiz yapılmasına karar verilmişti. Japonya’da hali hazırda aşılamanın sadece nüfusun yüzde 20’sini kapsayacak şekilde yapılmış olması da kaygıları arttıran bir başka neden.

Şu ana kadar Olimpiyat Oyunları’yla bağlantılı 40’tan fazla kişi Japon ve yabancı kişinin PCR testleri pozitif çıktı.

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