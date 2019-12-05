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Japonya Orta Doğu'ya 270 asker göndermeyi planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:10 | Son Güncelleme

Japonya hükümeti, araştırma ve istihbarat toplama amaçlı ülke dışında asker konuşlandırmaya izin veren bir yasa kapsamında Umman Körfezi ile Babu'l Mendeb Boğazı çevresine 270 askerin görev alacağı bir helikopter taşıyıcı gemi ile P-3 tipi bir devriye uçağı göndermeyi planlıyor

Japonya'nın Orta Doğu'daki gemilerinin seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye 270 donanma askerini göndermeyi planladığı belirtildi.

Nikkei Asian Review gazetesinin haberine göre, Japonya hükümeti, araştırma ve istihbarat toplama amaçlı ülke dışında asker konuşlandırmaya izin veren bir yasa kapsamında Umman Körfezi ile Babu'l Mendeb Boğazı çevresine 270 askerin görev alacağı bir helikopter taşıyıcı gemi ile P-3 tipi bir devriye uçağı gönderecek.

Yıl sonuna kadar kabinede kabul edilmesi öngörülen söz konusu plan, her yıl yeniden gözden geçirilecek.

Kyodo haber ajansı da Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun planla ilgili bölgedeki ülkeleri bilgilendirmek için ocak ayı ortalarında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Japonya Başbakanı Abe'nin daveti üzerine bu ayın ortalarında Tokyo'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

- İran Japonya'nın bölgeye güç göndermesine karşı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Tahran'ın Basra Körfezi'nde yabancı askeri güçlerin konuşlanmasına karşı olduğunu belirtmişti.

Arakçi, Japonya Başbakanı Abe ile salı günü gerçekleştirdiği görüşmede de İran'ın tutumunu kendisine ilettiğini aktararak, "Herhangi bir yabancı gücün bölgede bulunmasının istikrar, güvenlik ve barışa katkı sağlayacağına inanmıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Japonya Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga da bölgeye askeri güç gönderme planına ilişkin Tahran yönetimini bilgilendirdiklerini açıklamıştı.

- Japonya ABD'nin öncülüğündeki koalisyona katılmıyor

Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında 13 Haziran'da Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyinde bulunan Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve İran karşılıklı birbirini suçlamıştı. Körfez'de 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonulmuştu.

Bu olayların ardından bölgede "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunan ABD hükümetine İngiltere haricinde Avrupa ülkeleri olumsuz yanıt vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Japonya Orta doğu

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