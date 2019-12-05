Japonya Orta Doğu'ya 270 asker göndermeyi planlıyor

Japonya'nın Orta Doğu'daki gemilerinin seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye 270 donanma askerini göndermeyi planladığı belirtildi.

Nikkei Asian Review gazetesinin haberine göre, Japonya hükümeti, araştırma ve istihbarat toplama amaçlı ülke dışında asker konuşlandırmaya izin veren bir yasa kapsamında Umman Körfezi ile Babu'l Mendeb Boğazı çevresine 270 askerin görev alacağı bir helikopter taşıyıcı gemi ile P-3 tipi bir devriye uçağı gönderecek.

Yıl sonuna kadar kabinede kabul edilmesi öngörülen söz konusu plan, her yıl yeniden gözden geçirilecek.

Kyodo haber ajansı da Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun planla ilgili bölgedeki ülkeleri bilgilendirmek için ocak ayı ortalarında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Japonya Başbakanı Abe'nin daveti üzerine bu ayın ortalarında Tokyo'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

- İran Japonya'nın bölgeye güç göndermesine karşı