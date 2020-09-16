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Japonya parlamentosu yeni başbakanını seçti

16.09.2020 10:07 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Abe'nin istifası ile boşalan başbakanlık koltuğuna Suga oturdu.

Japonya parlamentosu yeni başbakanını seçti

Suga, bugün parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçildi.Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Ağustos sonunda Başbakanlık ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin yerine LDP Genel Sekreteri Yoşhihide Suga seçildi.

71 yaşındaki Suga, Pazartesi günü LDP Genel Başkanlığı'na getirilmişti.

Japonya Parlamentosu'nda bu sabah yapılan seçimde Yoşhihide Suga seçime katılan 462 parlamenterin 314'ünün oyunu alarak ülkenin yeni başbakanı oldu. LDP parlamentoda çoğunluğu elinde bulundurduğu için Suga'nın başbakan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Yoşhihide Suga'nın kabinesini gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Uzun yıllar hükümet sözcüsü ve Başbakan Şinzo Abe'nin sağ kolu olarak görev yapan Suga'nın selefinin izlediği ekonomik ve sosyal politikalarda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Japonya tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan 65 yaşındaki Abe, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Ağustos sonunda istifa ettiğini açıklamış, yeni bir başbakan seçilene kadar görevini sürdüreceğini bildirmişti. Abe yaklaşık 8 yıl görevde kalmıştı. Korona krizini iyi yönetememekle eleştirilen Abe'nin 2007 yılında da istifa etmesine yol açan iltihaplı bir bağırsak rahatsızlığı olduğu biliniyor.

AFP,dpa/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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