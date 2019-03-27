Japonya parlamentosundan rekor bütçeye onay

Japonya'da 1 Nisan'da başlayacak yeni mali yıl için hazırlanan 101,46 trilyon yenlik (yaklaşık 920 milyar dolar) rekor bütçe, Parlamentoda yasalaştı.

"Japan Today" gazetesinin haberine göre, Parlamentonun üst kanadı, yaklaşan tüketim vergisi zammının ardından ekonomiyi canlandırmak adına teşvik tedbirlerinin yanı sıra artan sosyal güvenlik ve savunma harcamalarını finanse etmek için 101,46 trilyon yenlik (920 milyar dolar) bütçeyi onaylayarak yasalaştırdı.

Hükümet, mali yılda herhangi bir ek harcamayı karşılamak için genelde daha sonraları rutin olarak ek bütçeler hazırlarken, genel hesap bütçesinin ilk kez başlangıçta 100 trilyon yenin üstüne çıktığı ifade edildi.

1 Nisan’da başlayan mali yıl bütçesinin en önemli kısmını 2,03 trilyon yenlik teşvik paketi oluşturdu.

Haberde, Başbakan Şinzo Abe'nin, bu teşvik paketinin, tüketim vergisinin ekim ayında yüzde 8’ten yüzde 10’a çıkarılmasının ardından, iç talebe dayanak olacağını umduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Savunma harcamaları, kısmen Aegis Ashore füze savunma sistemi ve F-35A uçaklarının alımı nedeniyle bir önceki yıla göre artarak 5,26 trilyon yenlik rekor seviyeye ulaştı.