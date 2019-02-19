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Japonya pilot ihtiyacını emekli askeri havacılardan karşılayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:31 | Son Güncelleme

Japonya, havayolu şirketlerinin pilot ihtiyacını karşılamak için emekli Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) pilotlarının özel sektörde çalışabilmesini kolaylaştırmayı planlıyor.Artan turist sayısı nedeniyle pilot sıkıntısı yaşayan Japonya, emekli SDF pilotlarının havayolu şirketlerinde çalışmasını kolaylaştırmayı planlıyor.

Japonya, havayolu şirketlerinin pilot ihtiyacını karşılamak için emekli Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) pilotlarının özel sektörde çalışabilmesini kolaylaştırmayı planlıyor.
Artan turist sayısı nedeniyle pilot sıkıntısı yaşayan Japonya, emekli SDF pilotlarının havayolu şirketlerinde çalışmasını kolaylaştırmayı planlıyor. Japon Turizm Bakanı Keiichi Ishii, "Denizaşırı turist sayısındaki son artış pilotlara olan talebi arttırdı. Özel sektördeki havayolu şirketlerinin eski SDF havacılarının becerilerinden faydalanabilmesi için gerekli değişiklikleri yapacağız" dedi.
Japonya Ulaştırma Bakanlığı verileri, Japonya’daki havaalanları üzerinden gerçekleşen uluslararası uçuşların sayısının, Mart 2018 verilerine göre 5 yılda yüzde 50 arttığını ortaya koyuyor. Öte yandan, aynı dönemde pilot sayısı yalnızca yüzde 10 arttı.
Normal şartlarda, büyük yolcu uçaklarını uçuracak SDF pilotlarının ticari uçuş sertifikası almak için kendi bütçelerinden 40 bin dolar (yaklaşık 210 bin lira) harcaması gerekirken, bu nedenle her yıl en fazla bir ya da iki SDF pilotu özel sektöre geçiş yapıyor.
Bakanlık, Nisan ayında yürürlüğe koymayı hedeflediği uygulamayla, eski SDF üyelerinin, sağlanacak başka bir lisansla özel havayolu şirketlerine katılımının önünü açmayı planlıyor.
Genelde 50’li yaşların ortalarında emekli olma eğiliminde oldukları belirtilen SDF pilotlarının, tecrübeleri ve genç yaşları nedeniyle ticari havayolları için önemli bir iş gücü kaynağı olması bekleniyor.

Öz Savunma Kuvvetleri
2. Dünya Savaşı’nın ardından kabul edilen 1947 Anayasası’nın 9. maddesine göre, Japon halkı, bir ülkenin egemen hakkı olarak uluslararası sorunların çözümünde güç kullanmayı ve güç kullanma tehdidinde bulunmayı reddediyor. Bu doğrultuda kara, hava ve deniz kuvveti bulundurmamayı taahhüt eden Japonya’da, "Japon Öz Savunma Kuvvetleri" olarak adlandırılan silahlı kuvvetler bulunuyor.

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