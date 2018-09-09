Japonya Prensesi Akiko, Ankara'ya gitti

İSTANBUL (AA) - Bir dizi etkinliğe katılmak için Türkiye'ye gelen ve 14 Eylül'e kadar burada kalacak olan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara'ya gitti.

Bu sabah İstanbul'a gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde kabul edilen Japonya İmparatorluk Hanedanı mensubu Prenses Akiko Mikasa, THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Beraberindeki heyetle birlikte havalimana gelen Prenses Akiko Mikasa, Atatürk Havalimanı VİP girişinde Dışişleri Bakanlığı yetkililerince uğurlandı.

"Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklerine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Prenses Akiko, Ankara'daki programına pazartesi sabah Anıtkabir'de başlayacak .

Japonya Prensesi Akiko, Türk Japon Vakfı'nı ziyaretinin ardından, Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

Prenses Akiko, 14 Eylül'de Türkiye'den ayrılacak.

