JAPONYA PRENSESİ AKİKO MİKASA ANKARA’YA GİTTİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Sabah saatlerinde İstanbul’a gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapan Japonya Prensesi Akiko Mikasa temaslarının ardından Ankara’ya gitti. Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu’na gelen konuk Prensesi, Dışişleri Bakanlığı yetkileri uğurladı. Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 9-14 Eylül tarihleri arasında Ankara ve Kırşehir’de çeşitli etkinliklere katılacak.
Görüntü dökümü:
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-Japonya Prensesi'nin Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na gelişi
-Detay görüntüler
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