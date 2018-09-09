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Japonya Prensesi Akiko Mikasa Ankara’ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 19:51 | Son Güncelleme

SABAH saatlerinde İstanbul’a gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapan Japonya Prensesi  Akiko Mikasa temaslarının ardından Ankara’ya gitti.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- SABAH saatlerinde İstanbul’a gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapan Japonya Prensesi Akiko Mikasa temaslarının ardından Ankara’ya gitti.

Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı VIP Salonu’na gelen konuk Prensesi, Dışişleri Bakanlığı yetkileri uğurladı. Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 9-14 Eylül tarihleri arasında Ankara ve Kırşehir’de çeşitli etkinliklere katılacak.

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