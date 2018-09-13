Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Baltalimanı Japon Bahçesi'ni gezdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Baltalimanı Japon Bahçesi'ni ziyaret etti.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara'nın eşlik ettiği Prenses Akiko, sabah saatlerinde Baltalimanı Japon Bahçesi'ne geldi.

Prenses Akiko ve beraberindekiler, bahçenin içerisindeki, adı güneş ve ayı simgeleyen Japon harfleriyle oluşturulan "Yougetsuan" adlı Japon stili evi, ayakkabılarını çıkararak dolaştı.

Daha sonra bahçeyi de gezen Prenses Akiko, burada fotoğraf çektirdi.

