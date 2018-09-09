Japonya Prensesi Akiko Mikasa İstanbul’da

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) JAPONYA Prensesi Akiko Mikasa, sabah saatlerinde İstanbul’da geldi.
Alınan bilgiye göre Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türk Hava Yolları’na ait uçakla 03.35’de Tokyo’dan İstanbul’a geldi. Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa'nın 9-14 Eylül tarihlerinde Türkiye'de kalacağı, Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da bazı etkinliklere katılacağı ve çeşitli ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.
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