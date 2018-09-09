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Japonya Prensesi Akiko, Türkiye'ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 9-14 Eylül'de Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılacak

İSTANBUL (AA) - Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 9-14 Eylül tarihlerinde Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Alınan bilgiye göre, Japonya İmparatorluk Hanedanı mensubu Prenses Akiko Mikasa, bu sabah İstanbul'a geldi.

"Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklerine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Prenses Akiko, Ankara'daki programına Pazartesi sabah Anıtkabir'de başlayacak .

Japonya Prensesi Akiko, Türk Japon Vakfı'nı ziyaretinin ardından, Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

Prenses Akiko, 2014 yılında da Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

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