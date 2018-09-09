Japonya Prensesi Akiko, Türkiye'ye geldi

İSTANBUL (AA) - Japonya Prensesi Akiko Mikasa, 9-14 Eylül tarihlerinde Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye geldi.
Alınan bilgiye göre, Japonya İmparatorluk Hanedanı mensubu Prenses Akiko Mikasa, bu sabah İstanbul'a geldi.
"Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklerine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Prenses Akiko, Ankara'daki programına Pazartesi sabah Anıtkabir'de başlayacak .
Japonya Prensesi Akiko, Türk Japon Vakfı'nı ziyaretinin ardından, Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.
Prenses Akiko, 2014 yılında da Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.
Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın
Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var
BAE'den flaş İdlib çıkışı!
Hasan Nafia: Kasımda büyük değişiklikler olacak!
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum