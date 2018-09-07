Japonya Prensesi Akiko, Türkiye'ye gelecek

Japonya Prensesi Akiko Mikasa 9-14 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye gelerek, Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da ziyaretlerde bulunacak.
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa, 9-14 Eylül'de Ankara, Kırşehir ve İstanbul'u ziyaret edecek.
Prenses Akiko, "Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.
Ankara'daki programına pazartesi sabah Anıtkabir'de başlayacak olan Japonya Prensesi Akiko, Türk Japon Vakfı'nı ziyaretinin ardından, Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.
Prenses Akiko, 2014 yılında da Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.
İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!
Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!
ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var
Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'
Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması
Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
Marilyn Monroe'nun evlililik sırları
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum