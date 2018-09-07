HABER

Japonya Prensesi Akiko, Türkiye'ye gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

Japonya Prensesi Akiko Mikasa 9-14 Eylül'de Ankara, Kırşehir ve İstanbul'u ziyaret edecek

Japonya Prensesi Akiko Mikasa 9-14 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye gelerek, Ankara, Kırşehir ve İstanbul'da ziyaretlerde bulunacak.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa, 9-14 Eylül'de Ankara, Kırşehir ve İstanbul'u ziyaret edecek.

Prenses Akiko, "Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Ankara'daki programına pazartesi sabah Anıtkabir'de başlayacak olan Japonya Prensesi Akiko, Türk Japon Vakfı'nı ziyaretinin ardından, Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

Prenses Akiko, 2014 yılında da Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

PARTNERVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınızVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınız
50 bin kişi beklenen 'GezginFest Van' başladı50 bin kişi beklenen 'GezginFest Van' başladı
Taşel: LGS yerleştirmelerinde bazı bölgelerde yığılmalar olduTaşel: LGS yerleştirmelerinde bazı bölgelerde yığılmalar oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya Japonya Prensesi Akiko Mikasa Türkiye ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Erdoğan'ın 'ateşkes' çıkışı tarihi zirveye damga vurdu

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Balıkesir'de kız öğrenci yurdunda doğalgaz patlaması: Yaralılar var!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

İstanbul, Kadıköy'de 2 Afganlı, metrobüsten inen genç kıza dehşeti yaşattılar!

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.