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Japonya Rus Gazına Alternatif Olarak Nükleere Yönelecek

06.05.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rus enerjisine bağımlılığını azaltmak için nükleer enerjiye yönelebileceğini söyledi.

Japonya Rus Gazına Alternatif Olarak Nükleere Yönelecek

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin Rus enerjisine bağımlılığını azaltmak için nükleer enerjiye yönelebileceğini söyledi.

Japonya 2011 yılında Fukuşima nükleer santralinde deprem sonrası meydana gelen sorunun ardından santralin kapatılması üzerine Rusya’dan aldığı doğalgaza daha bağımlı hale gelmişti.

Ancak artan enerji fiyatları ve son yaşanan Rusya-Ukrayna krizi sonrası Japonya Başbakanı Kishida bir kez daha nükleer enerjiyi işaret etti.
Japonya Başbakanı, ülkesinin enerji konusundaki kırılganlığını aşmak adına yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerjiyle birlikte enerji satın aldığı ülkeleri de çeşitlendirme yoluna gideceğini söyledi. Kishida “ Dünya çapında Rus doğalgazına olan bağımlılığı azaltmak adına biz de nükleer reaktörleri kullanacağız. Bir tek nükleer enerji reaktörünü devreye almak 1 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgazdan tasarruf etmek anlamına gelir” dedi.

Japonya Başbakanı ülkesinin 2050 yılına kadar karbon salınımını azaltmak adına 1,16 trilyon dolarlık enerji yatırımı yapacağını da belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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