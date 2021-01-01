Japonya semalarında Pokemon temalı uçak

Japonya’nın Kyushu Adası’ndaki bölgesel havayolu şirketi Solaseed Airlines, 19 Aralık'ta Pokemon temalı uçağıyla Japonya semalarında gözükmeye başladı. Exeggutor karakteriyle süslenen uçak, ilk uçuşunu Miyazaki’den Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na gerçekleştirdi.

Japonya’da her eyaletin kendisiyle özdeşleşen Pokemon’u bulunuyor. Örneğin, Miyazaki’ye özgü palmiye ağacına benzediği için seçilen Exeggutor’un dışında, kuzeydeki Hokkaido Adası’nda oranın soğuk ve karlı havasına uygun Alolan Vulpix ve Fukushima’da iyileştirme gücüne sahip Chansey bulunuyor. Söz konusu Boeing 737 tipi uçak, Pokemon lisansının sahibi The Pokemon Company’yle Japonya’nın çeşitli eyaletleri arasındaki bu turizm işbirliğinin bir parçası.

Exeggutor sadece uçağın dışında bulunmuyor. İçindeki koltuklarda Pokemon'a özel başlıklar varken yolculara kalem ve çıkartma gibi bazı özel Exeggutor eşyaları hediye ediliyor. CNN International'ın haberine göre, süslü uçak yalnız değil. Miyazaki’de aynı gün hizmete giren Exeggutor temalı otobüsler de bulunuyor. Bu uçak ve otobüslerin en az 18 ay hizmet vermesi planlanıyor.