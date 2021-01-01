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Japonya semalarında Pokemon temalı uçak

01.01.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Japonya semalarında Pokemon temalı uçak

Pokemon'un dünyanın dört bir köşesinde hayranı bulunsa da bu evren köklerinin bulunduğu Japonya’da bambaşka yere sahip. Ülkede oyuncak, video oyun ve başka birçok Pokemon temalı ürün bulunurken bu listeye havacılık sektörü tekrar eklenmiş durumda.

Japonya’nın Kyushu Adası’ndaki bölgesel havayolu şirketi Solaseed Airlines, 19 Aralık'ta Pokemon temalı uçağıyla Japonya semalarında gözükmeye başladı. Exeggutor karakteriyle süslenen uçak, ilk uçuşunu Miyazaki’den Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na gerçekleştirdi.

Japonya’da her eyaletin kendisiyle özdeşleşen Pokemon’u bulunuyor. Örneğin, Miyazaki’ye özgü palmiye ağacına benzediği için seçilen Exeggutor’un dışında, kuzeydeki Hokkaido Adası’nda oranın soğuk ve karlı havasına uygun Alolan Vulpix ve Fukushima’da iyileştirme gücüne sahip Chansey bulunuyor. Söz konusu Boeing 737 tipi uçak, Pokemon lisansının sahibi The Pokemon Company’yle Japonya’nın çeşitli eyaletleri arasındaki bu turizm işbirliğinin bir parçası.

Exeggutor sadece uçağın dışında bulunmuyor. İçindeki koltuklarda Pokemon'a özel başlıklar varken yolculara kalem ve çıkartma gibi bazı özel Exeggutor eşyaları hediye ediliyor. CNN International'ın haberine göre, süslü uçak yalnız değil. Miyazaki’de aynı gün hizmete giren Exeggutor temalı otobüsler de bulunuyor. Bu uçak ve otobüslerin en az 18 ay hizmet vermesi planlanıyor.

Havacılık sektöründe bu tür girişimler daha önce de yapılmıştı. Japonya merkezli All Nippon Airlines (ANA), Pokemon’un ilk filmiyle bağlantılı ilk Pokemon uçağını 1998’de yolcuların beğenisine sunmuş, yıllar içinde birkaç tane uçak kullanılsa da en son Pokemon uçağı 2016 Nisan’ında uçak emekli olmuştu. Bununla birlikte, 2020 Ağustos’unda Tayvan merkezli EVA Air, Hello Kitty’li uçağıyla yolculara Taoyuan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve tekrar oraya dönen üç saatlik sıradışı bir seyahat imkanı sunmuştu.


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