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Japonya Tapah Tayfunu’na teslim: 400 uçuş iptal edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

Japonya’da etkisini gösteren Tapah Tayfunu nedeniyle 400 uçuş iptal edildi.Hafta sonu boyunca Japonya’yı etkisi altına alacağı açıklanan Tapah Tayfunu’nun bugün Kyushu bölgesine yaklaştığı açıklandı.

Japonya’da etkisini gösteren Tapah Tayfunu nedeniyle 400 uçuş iptal edildi.
Hafta sonu boyunca Japonya’yı etkisi altına alacağı açıklanan Tapah Tayfunu’nun bugün Kyushu bölgesine yaklaştığı açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, yerel saatle 13.00 itibariyle Doğu Çin Denizi üzerinden 30 kilometre hızla kuzeydoğuya ilerlediği belirtilen tayfunun, hızı saatte 162 kilometre hıza varan şiddetli rüzgarlara neden olduğunu bildirdi.

Yetkililer uyardı
Tayfunun pazartesi itibariyle ülkenin kuzeyine sağanak yağış ve şiddetli rüzgarlar getireceğini belirten yetkililer, Miyazaki, Kumamoto, Oita ve Tokushima eyaletlerindeki bazı bölgeler için ise toprak kayması uyarısında bulundu. Yerel otoriteler ise riskli bölgelerde yaşayan sakinleri yüksek dalgalara ve sel baskınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Maddi hasar meydana geldi
Tapah fırtınasının getirdiği şiddetli rüzgarlar, Kyushu bölgesindeki Nobeoko şehrinde maddi zarara neden oldu. Birçok evin camları kırılırken bölgedeki bir elektrik direğinin de rüzgar nedeniyle yıkıldığı belirtildi. Bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, tren seferleri de kısmen yapılamadı.

Uçuşlar iptal
Tapah Tayfunu, ülkedeki havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. Pazar günü yapılacak 400 uçuş iptal edildi. İptal edilen uçuş sayısının artabileceği açıklandı. Havayolu şirketleri, yolcuları güncel ulaşım bilgilerini takip etmeye çağırdı.

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