Japonya tayfun felaketinde ölü sayısı 40’a çıktı

Japonya’yı vuran Hagibis Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi.

Japonya, hafta sonu ülkeyi vuran ve son yılların en şiddetli tayfunlarından biri olarak gösterilen Hagibis Tayfunu’nun yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu da netleşmeye başladı. Şiddetli yağışların neden olduğu su baskınları, toprak kaymaları ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiği açıklandı. 17 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini belirten yetkililer, arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Tayfun sırasında yaralananların sayısı 189’a çıkarken sel sularının tamamen çekilmesiyle ölü ve yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.

İki günde rekor yağış

Japonya Meteoroloji Ajansı, Nagano, Fukushima, Niigata ve Iwata eyaletleri başta olmak üzere bazı kesimlerin, yıllık yağış oranının yüzde 40’ını yalnızca iki günde aldığını açıkladı. Aşırı yağış nedeniyle Tokyo’nun kuzeybatısındaki Nagano Eyaletindeki Chikuma Nehri dahil 21 akarsu yatağında çökme rapor edildi. Akarsu yakınlarındaki bazı yerleşim yerleri ise çamurla kaplandı.