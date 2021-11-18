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Japonya teyakkuzda! Yeni yıl öncesi "Vakalar artabilir" uyarısı

18.11.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, yeni yıl etkinlikleri kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artabileceği ihtimaline karşı tedbirlerin sıkılaştırılmasını istedi.

Japonya teyakkuzda! Yeni yıl öncesi "Vakalar artabilir" uyarısı

Bakan Goto, düzenlediği basın toplantısında, havaların soğuması sebebiyle, halkın kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirdiğine işaret ederek, Kovid-19 tedbirlerinin artırılmasını talep etti.

Goto, "Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yıl sonuna doğru artırması bekleniyor. Halktan bulaşmaya karşı temel önlemleri almalarını istiyoruz" dedi.

Japonya nüfusunun yaklaşık yüzde 75'inin Kovid-19'a karşı çift doz aşılandığını bildiren kamu yayıncısı NHK, sağlık uzmanlarının, son haftalarda düşük seyreden vakaların yeniden yükselişe geçebileceği uyarısı yaptığını aktardı.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 726 bin 268’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 349’a yükseldi. Ülke genelinde, 78 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

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GÜNLÜK KABUL EDİLEN YOLCU SAYISI ARTIRILIYOR

Öte yandan Japonya hükümeti, düşük seyreden vakalar dolayısıyla sınır kapılarında uyguladığı yolcu kabul sınırını yükseltmeyi planlıyor.

26 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, halihazırda 3 bin 500 olan ülkeye günlük kabul edilen yolcu sayısı, 5 bine çıkarılacak.

Sınır kapılarındaki Kovid-19 denetlemeleri de artırılacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
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