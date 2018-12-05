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Japonya Türkiye’deki nükleer santralden vazgeçiyor! İşte sebebi

05.12.2018 09:47 | Son Güncelleme

Japonya'nın Türkiye'de nükleer enerji santralı kurma projesinden artan maliyetler nedeniyle vazgeçmeye hazırlandığı bildirildi.

Japonya Türkiye’deki nükleer santralden vazgeçiyor! İşte sebebi

Japonya'nın liderliğinde kamu ve özel kurumların oluşturduğu Japon-Fransız konsorsiyumu tarafından üstlenilen nükleer enerji santrali projesinden Nikkei gazetesinin haberine göre Japon tarafı maliyet artışı nedeniyle vazgeçmeyi planlıyor.

Proje maliyetinin yaklaşık 5 trilyon yene (44 milyar dolar) yükseldiği ve bu durumun yüklenicilerin projeyi sürdürmesini güçleştirdiği bildiriliyor. Projenin ilk tahminlere göre 22 milyar dolara mal olması planlanıyordu.

Mitsubishi Heavy Industries, Fransız enerji şirketi ENGIE ve diğer ortakların 2017 yılında Sinop'ta inşaatına başlamasının öngörüldüğü projenin ilk reaktörünün 2023'te devreye girmesi hedefleniyordu.

Maliyet artışlarının temel nedeni olarak Türk lirasındaki değer kaybı ve 2011 yılındaki Fukuşima nükleer kazasının ardından daha yüksek standartlarda olması gereken güvenlik önlemleri mecburiyeti gösteriliyor.

ABE VE ERDOĞAN'IN PROJESİ

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2013 yılında anlaşması yapılan projeden Japon Itouchu firması bu yılın başlarında artan maliyetler nedeniyle çekildiğini açıklamıştı.

Japon Sanayi Bakanı Hiroshige Seko bugün düzenlediği basın toplantısında Japonya’nın Türk hükümeti ile "müzakerelerin ortasında" bulunduğunu açıkladı.

Mitsubishi Heavy Industries'den yapılan bir açıklamada ise Türk hükümeti ve enerji bakanlığının fizibilite raporunu değerlendirdikleri belirtildi.

Abe hükümeti ve Japon nükleer enerji sektörü, ülkede Fukuşima kazasının ardından nükleer santral inşa etmek oldukça zorlaştığı için nükleer teknolojiyi ihraç etmeye çalışıyor.

Dünyadaki diğer ülkeler nükleer enerji santrallerini kapatırken, enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, ekonomik büyüme ile birlikte artan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiye yatırım yapacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Türkiye nükleer santral

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