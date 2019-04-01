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Japonya, Türkiye’yi listeden çıkardı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye’nin çıkarılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.Japonya’da, 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye çıkarıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye’nin çıkarılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.
Japonya’da, 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye çıkarıldı. Dışişlerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu adımın tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Japonya ile aramızdaki dostane ilişkilerin ruhuna uygun olduğunu düşünüyoruz" denildi.

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