HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Japonya vatandaşları Çin’den tahliye ediliyor

Japonya vatandaşları Çin’den tahliye ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:31 | Son Güncelleme

Korona virüsünün yayıldığı Çin’in Wuhan kentinden tahliye edilen Japonya vatandaşlarının ilk grubu Tokyo’ya ulaştı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle daha önce bölgedeki vatandaşlarını tahliye edeceğini açıklayan Japonya, ilk grubun tahliyesini tamamladı.

Korona virüsünün yayıldığı Çin’in Wuhan kentinden tahliye edilen Japonya vatandaşlarının ilk grubu Tokyo’ya ulaştı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle daha önce bölgedeki vatandaşlarını tahliye edeceğini açıklayan Japonya, ilk grubun tahliyesini tamamladı. Hükümetin tahsis ettiği uçakla Wuhan’dan Tokyo’daki Haneda Havaalanı’na gelen 200 Japonun, ilk olarak uçakta sağlık testlerinden geçirildiği belirtildi. Japonya’ya getirilen ilk kafiledeki kişilerin bazılarında virüs belirtilerinin gözlendiği öğrenilirken, kafilenin detaylı test ve tıbbi muayene için sağlık kuruluşlarına gönderildiği ifade edildi.

Daha fazla kişi tahliye edilecek
Japon yetkililer, Wuhan’da bulunan diğer Japon vatandaşlarının tahliyesi için hükümetin bölgeye yeniden uçak göndereceğini kaydetti. An itibariyle yaklaşık 650 Japonun Wuhan’dan Japonya’ya dönmek istediği belirtildi.

Vaka sayısı artıyor
Tüm dünyada olduğu gibi Japonya’da da paniğe neden olan korona virüsü Japonya’da son olarak 7 kişide tespit edilmiş, virüsü taşıyanlardan birinin hiç Wuhan’da bulunmayan Japon bir otobüs şoförü olduğu açıklanmıştı. Japonya’da hükümet, salgınla mücadele önlemleri kapsamında, enfekte olan kişileri gerektiğinde zorla hastaneye yatırma gibi tedbirleri de içeren bir dizi kararı onaylamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!
Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!Türk kahvesinin bilinmeyen faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya’da minibüs, park halindeki 4 araca böyle çarptı

Araçları adeta biçti! İşte o anlar

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Hac fiyatlarında konaklama ücreti belli oldu

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Birçok sefer iptal edildi

İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın elektrik hattında patlama

İstiklal Caddesi'nde korkutan anlar

Son dakika! Marmaris'te deprem

Marmaris'te deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.