Japonya ve ABD, Vuhan'daki vatandaşlarının bir bölümünü tahliye etti

TOKYO/SANTA ANA (AA) - Japonya ve ABD, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının patlak verdiği Çin'in Vuhan kentinden vatandaşlarının bir bölümünü tahliye etti.

Japonya hükümeti, Vuhan'a gönderdiği charter uçağıyla 206 vatandaşını kentten çıkardı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, ateş ve öksürük şikayeti bulunan 4 vatandaşının, başkent Tokyo'da enfeksiyon hastalıkları tedavisinde uzmanlaşmış bir hastaneye götürüleceğini açıkladı.

Diğerlerinin kendileri için tahsis edilmiş otobüslerle evlerine taşınacağı, virüs testlerinin sonucu açıklanana kadar evlerinden çıkmamalarının isteneceği belirtildi.

Evleri uzakta olanların da önceden belirlenmiş otellerde kalacakları ifade edildi.

Tahliye edilen Japon vatandaşlarından Takeo Aoyama, Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının hızla yayıldığını ve eve döndükleri için rahatladıklarını söyledi.

Japon yetkililer, Vuhan ve Hubey'de eve dönmek isteyen yaklaşık 650 Japon vatandaşının bulunduğunu, bugün Vuhan'a bir charter uçağı daha gönderileceğini bildirdi.