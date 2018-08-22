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Japonya ve ABD'den Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 22:49 | Son Güncelleme

Japonya ve ABD'den Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması iş birliği

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda i şbirliğini sürdürme kararı aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe ve Trump yaptıkları telefon görüşmesinde, Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahların yok edilmesi için birlikte çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Abe, basına yaptığı açıklamada, Trump ile Kuzey Kore'deki son durumu ele aldıklarını ve bu ülkeyle ilgili izledikleri politikaları görüştüklerini belirtti.

Abe, Trump'ın kendisine, 1970'lerde ve 80'lerde Kuzey Koreli ajanlar tarafından kaçırılan Japon vatandaşları konusunun çözümü için Washington'ın Tokyo'ya destek sağlayacağı konusunda güvence verdiğini aktardı.

Japon başbakan ayrıca ülkesinin, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına son verilmesi ve kaçırılan Japon vatandaşları konusunu çözmek için ABD, Güney Kore, Çin ve Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu yineledi.

ABD Başkanı Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Singapur'da bu ayın başında düzenlenen 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, üye ülkelere, Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Kuzey Kore'nin kaçırdığı Japon vatandaşları iki ülke ilişkilerini geçmişten bu yana en fazla etkileyen konulardan biri. Japonya, Kuzey Kore'nin 1970 ve 1980'lerde vatandaşlarının Kuzey Kore'nin kendi ajanları tarafından kaçırıldığına inanıyor. Kuzey Kore'nin bu kişileri, kendi istihbarat servisi görevlilerine Japonca öğretmeleri ve bu görevlileri casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kore Yarımadası Şinzo Abe

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