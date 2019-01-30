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Japonya ve Amerika’dan Çin’e karşı iş birliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 04:20 | Son Güncelleme

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ve ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Çin’in denizlerde artan askeri varlığı ve diğer bölgesel meselelerle ilgili yakın iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ve ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan Çarşamba günü ABD’de bir araya geldi.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ve ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Çin’in denizlerde artan askeri varlığı ve diğer bölgesel meselelerle ilgili yakın iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.
Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ve ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan Çarşamba günü ABD’de bir araya geldi. James Mattis’in savunma bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından bu ayın başında göreve başlayan Shanahan ile ilk buluşmasını gerçekleştiren Iwaya Çin’in denizlerde artan askeri faaliyetlerini masaya yatırdı. İkili uzay ve siber güvenlik alanlarında Japonya-ABD işbirliğini sürdürmeye karar verdi.

Adalar da masaya yatırıldı
Savunma bakanları Japonya-ABD Güvenlik Antlaşması’nın, Doğu Çin Denizi’nde yer alan ve üzerinde Çin ve Tayvan’ın da hak iddia ettiği Senkaku Adaları için geçerli olduğunu ve ABD’nin Japonya kontrolündeki adaları savunma zorunluluğu bulunduğunu doğruladı. Bakanlar ayrıca Kuzey Kore’nin nükleersizleşme sürecinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarının eksiksiz uygulanması için birlikte hareket etme konusunda da görüş birliğine vardı.

Güney Kore ile Japonya arasında radar gerginliği
Iwaya, geçen ay bir Güney Kore savaş gemisinin radarını Japon devriye uçağına kitlemesini hatırlatarak, bu olayın Japonya, ABD ve Güney Kore arasındaki üçlü ilişkileri etkilememesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Iwaya ve Shanahan, üç ülke arasındaki savunma iş birliğinin Kuzey Kore ve diğer bölgesel sorunlarla başa çıkmak için şart olduğu konusunda da mutabık kaldı. Iwaya’nın, mevkidaşı Shanahan’a, Japonya’nın Okinawa adasında bulunan Futenma Askeri Üssü’nün taşınma süreci ile de bilgi verdiği kaydedildi.

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