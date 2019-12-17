HABER

Japonya ve Güney Kore’den diyaloğa devam kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama, Japonya ve Güney Kore’nin ticaret politikaları konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu sürdüreceğini açıkladı.Japonya ve Güney Kore arasında krize dönen ikili ticaret politikaları, dün iki ülkeden bürokratların katılımıyla Tokyo’da gerçekleştirilen müzakerelerde ele alındı.

Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshi Kajiyama, Japonya ve Güney Kore’nin ticaret politikaları konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu sürdüreceğini açıkladı.
Japonya ve Güney Kore arasında krize dönen ikili ticaret politikaları, dün iki ülkeden bürokratların katılımıyla Tokyo’da gerçekleştirilen müzakerelerde ele alındı. Kajiyama yaklaşık 10 saat süren müzakerelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya ve Güney Kore’nin ikili ticaret anlaşmazlıklarını çözmek adına müzakerelere devam kararı alındığını belirterek müzakerelerde iki ülkenin birbirlerinin konumunu daha iyi anladığını vurguladı. Tokyo’da gerçekleşen görüşmeleri "ilerleme" olarak niteleyen Kajiyama, bir sonraki müzakere turunun Güney Kore’de gerçekleşeceğini söyledi.

Krizde yumuşama sinyalleri
Japonya, Temmuz başında Güney Kore’ye satılan yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı alarak, 2 Ağustos’ta ülkeyi imtiyazlı ticaret ortağı ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı. Güney Kore ise Japonya’yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak, konuyu Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) gündemine taşımıştı. Güney Kore daha önce, Japonya’yı iki ülke arasındaki tarihi ihtilafları başka alanlara taşımakla suçlayarak, ekonomik yaptırımların politik olduğu imasında bulunmuştu. Japonya’nın ekonomik alandaki politikasına, askeri alanda misilleme yapan Güney Kore, iki ülke arasında imzalanan GSOMIA’dan (Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması) çekilme kararı aldığını açıklamış, karar son anda askıya alınmıştı. Güney Kore son olarak, iki ülke diyaloğa devam ettiği sürece DTÖ bünyesindeki Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması’na başvuru sürecinin de durdurulacağını duyurmuştu.

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
CHP’li Belediye Başkanı FETÖ’den tutuklandıCHP’li Belediye Başkanı FETÖ’den tutuklandı
'Tarihinin en ağır darbelerini alıyor''Tarihinin en ağır darbelerini alıyor'

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK tarihinin en ağır darbelerini alıyor

'Tarihinin en ağır darbelerini alıyor'

AK Parti'den 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi

AK Parti'den 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi

TBMM'de tartışma! 'İbretle takip ediyoruz'

TBMM'de tartışma! 'İbretle takip ediyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Bakan'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan altını çizdi: Avrupa'da ev sahibiyiz

Erdoğan altını çizdi: Avrupa'da ev sahibiyiz

Akşener: Geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerek

Meral Akşener'den hükümete çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.