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Japonya ve Hindistan'dan iş birliğini güçlendirme vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 21:24 | Son Güncelleme

Japonya ve Hindistan'dan iş birliğini güçlendirme vurgusu

ANKARA/TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki karşılıklı iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bildirdi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Hindistan-Japonya yıllık zirvesine katılmak üzere Tokyo'ya giden Modi, Japon mevkidaşı Abe ile bir araya geldi.

İki lider, Hindistan ve Japonya arasındaki ilişkilerde ilerlemeyi sürdürme ve karşılıklı iş birliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Modi, Japonya'nın Kyodo ajansına verdiği demeçte, Hindistan-Japonya ortaklığının "özel stratejik ve küresel bir ortaklık" olarak güçlendirildiğini belirterek, "Olumsuzluk yok. Sadece bu ilişkide yakalanması gereken fırsatlar var." dedi.

Abe, Modi'nin en "güvenilir" dostlarından biri olduğunu ve Hint liderle serbest ve açık Hint-Pasifik bölgesi gerçekleştirmek için ikili iş birliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

Japonya-Hindistan iş birliğinin güvenlik, yatırım, bilgi teknolojisi, tarım, sağlık, çevre ve turizm gibi birçok alanda genişlemeye devam ettiğini kaydeden Abe, "Her alanda büyük bir kazan-kazan potansiyeli paylaşıyoruz ve Japonya, Hindistan'ın ekonomik büyümesini destekleme kararlılığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Başbakanı Narendra Modi Japonya Başbakanı Şinzo Abe

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