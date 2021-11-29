Japonya ve İsrail Sınırlarını Kapattı

İlk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Corona virüsünün yeni varyantı Omicron yayılıyor. Şu ana kadar en sert önlemleri alan İsrail ve Japonya yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

Avustralya’da Omicron adlı yeni varyant Güney Afrika’dan ülkeye giriş yapanlarda tespit edildi. Avustralya’ya 9 Afrika ülkesinden gelenler otelde karantina altına alınacak.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ülke sınırlarına kısıtlama uygulamanın kolay olmadığını, ama bunun gerekli ve geçici olduğunu söyledi. İsrail ülkeye giriş yapacak vatandaşlarına da karantina uygulama kararı aldı.

Aşılı olanlarda vaka artışı görülebilir

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'a karşı aşı yaptırmış kişilerde de belirli ve öngörülebilir oranda vaka artışlarının beklendiği uyarısında bulundu. Söz konusu varyant Güney Afrika ve bazı diğer Afrika ülkelerinin ardından Avustralya, Belçika, İngiltere, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda ve İskoçya'da da görüldü.

Hollanda, Cuma günü Güney Afrika’dan gelenlerden 13’ünde Omicron tespit edildiğini açıkladı.

Danimarka’da da Güney Afrika’dan uçakla gelen iki yolcuda Omicron varyantı görüldü. Yolcular karantinaya alındı ve yetkililer bu kişilerle yakın temasa girenleri tespit etmek için temas takip sistemini yürürlüğe koydu.

Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü ve aynı zamanda Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı olan Dr. Anthony Fauci, Omicron’un Amerika’da görülmesine şaşırmayacağını söyledi.

Fauci bu açıklamayı NBC televizyonunda yaptı.

İspanya, 1 Aralık’tan itibaren aşısız İngiliz vatandaşlarını ülkeye almayacağını açıkladı.İngiltere'de maske uygulaması ve yabancıların test olmasıyla ilgili kurallar sıklaştırılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü mevcut gelişmelerle ilgili olarak 194 üye ülkeye teknik bilgilendirmede bulundu.

''Zamanla yarış halindeyiz''

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Letonya’ya yaptığı ziyarette varyantı ciddiye aldığını söyledi ve ‘‘Zamanla yarış halinde olduğumuzu biliyoruz. Bilimadamlarının ve aşı üreticilerinin Omicron varyantının mutasyonlarının niteliğini anlamak için iki-üç haftaya ihtiyaçları var’’ dedi. Von der Leyen, bu sürenin önlem almak için kullanılabileceğini özellikle de aşılama ve takviye aşı oranının artması için çalışılabileceğini belirtti.

Von der Leyen, Avrupa Komisyonu’nun BionTech/Pfizer ile 1 milyar 800 milyon doz aşı için üçüncü bir sözleşme yaptığını da hatırlattı.

Von der Leyen, bu sözleşmede varyantlardan birinin aşılara karşı bağışıklık göstermesi durumunda şirketlerin aşılarını 100 gün içinde bu varyanta uygun hale getirmesi maddesinin de bulunduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, ‘‘İyisini umalım ancak kötüsüne hazırlanalım. Şimdi en önemli öncelik sosyal mesafe, teması azaltmak, aşılanmak ve takviye aşıları olmak’’ diye konuştu.

Hong Kong’da yönetimin salgın konusundaki danışmanı David Hui, Omicron’un tespit edildiği iki kişinin Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu ve boğaz ağrısı gibi hafif belirtiler gösterdiklerini kaydetti.

Bu arada Güney Afrika’da yetkililer uluslararası toplumun ülkeye yönelik seyahat yasakları ya da kısıtlamaları getirmelerine tepkili.

Yetkililer, bilimsel bir başarıya imza atıldığını ve varyantın tespit edilebildiğini ancak buna karşılık ülkenin cezalandırıldığını belirtiyor.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Pazar günü yaptığı açıklamada ülkede yeni varyantla birlikte artan vakaların dördüncü salgın dalgasına neden olmasını önlemek için yetkililerin Covid-19 aşılarını bazı yerlerde ve bazı etkinlikler öncesinde zorunlu hale getirmeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Güney Afrikalıların yalnızca dörtte biri tam olarak aşılanmış durumda. Ülkede halkın çoğunu aşılamak için yeterli miktarda aşı dozunun bulunduğu ancak bunların kırsal bölgelere iletilmesinde lojistik sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Vakaların artmasında aşı tedirginliğinin de etkisi olduğu sanılıyor.

