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Japonya ve Rusya ’adalar’ konusunda anlaşamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, her iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları konusundaki müzakerelerde görüş farklılıklarını aşamadı.Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü Moskova’da dört saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, her iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları konusundaki müzakerelerde görüş farklılıklarını aşamadı.
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü Moskova’da dört saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları sorununa çözüm getirecek bir barış anlaşması imzalanması konusunda yürütülen müzakerelerden sorumlu olan ikilinin görüşmesinde Lavrov’un Kono’dan İkinci Dünya Savaşı sonucunda dört adanın Rusya topraklarının bir parçası olduğunu kabul etmesini istediği belirtildi. Kono’nun ise adaların Japonya topraklarının doğal bir parçası olduğunu yinelediği kaydedildi.

Japonya’nın konumunu aktardı
Görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Kono, iki tarafın aynı fikirde olmadığı alanlarda Japonya’nın konumunu açıkça ifade ettiğini, ancak tarafların fikirlerini değiştirmesinin zor olduğunu söyledi. 70 yıllık bir sorun için karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulmanın kolay olmayacağını yineleyen Kono, anlaşmazlık yaşanan noktaları sıralayarak her seferde bir adım atmayı umduğunu ifade etti.
Somut bir ilerleme kaydedilemeyen toplantıda iki taraf, 20 ve 21 Mayıs’ta Moskova’da, adalarda ortak ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için somut adımların tartışılacağı bir görüşme gerçekleştirmeye karar verdi. Kono ve Lavrov, 30 Mayıs’ta Tokyo’da, iki ülkenin savunma bakanlarının da katılacağı bir toplantıda tekrar görüşmeyi de kabul etti.

Bitmeyen anlaşmazlık
Japonya’nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları’nın parçası olan 4 adayı Rusya, 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Adaların topraklarının doğal bir parçası olduğunu ve işgal edildiğini savunan Japonya ise Kuril Adaları’nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. İki ülke arasında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.

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