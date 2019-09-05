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Japonya ve Rusya liderlerinden kritik görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Japonya’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Vladivostok kentinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Japonya’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Vladivostok kentinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki liderin, Rusya kontrolünde olan, ancak Japonya’nın da üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldıkları belirtildi. Görüşmede, söz konusu adalardaki ekonomik faaliyet planlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunan Putin ve Abe’nin ayrıca, 2. Dünya Savaşı’nın ardından iki ülke arasında imzalanmayan barış anlaşmasının imzalanması konusunda süren çabaları da değerlendirdikleri öğrenildi.
Görüşmede ikili ilişkilerin istikrarlı ve dinamik bir şekilde gelişmesinden memnun olduğunu ifade eden Putin, mevcut durumun yanı sıra gelecekte atılması gereken adımları da tartışmak istediğini belirtti. Abe ise, Haziran ayındaki ikili görüşmelerinin ardından, iki ülke arasında krize neden olan adalarda ortak ekonomik faaliyet programı başlatma konusundaki çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Perşembe günü Vladivostok’ta yapılacak bir uluslararası ekonomik forumda konuşma yapmaları beklenen Putin ve Abe’nin barış anlaşması imzalanması konusunda dünya kamuoyuna mesaj verebilecekleri ifade ediliyor.
Masadaki sorun yeni değil
Japonya’nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları’nın parçası olan 4 adayı Rusya, 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Adaların topraklarının doğal bir parçası olduğunu ve işgal edildiğini savunan Japonya ise, Kuril Adaları’nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor. İki ülke arasında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.

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