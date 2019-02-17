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Japonya ve Rusya’dan Kuril Adaları konusunda müzakerelere devam kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 09:18 | Son Güncelleme

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları konusunda müzakerelere devam etme kararı aldı.Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Güvenlik Konferansı’nda yaklaşık 90 dakika süren bir görüşme yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları konusunda müzakerelere devam etme kararı aldı.
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Güvenlik Konferansı’nda yaklaşık 90 dakika süren bir görüşme yaptı. İki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları sorununa çözüm getirecek bir barış anlaşması imzalanması konusunda yürütülen müzakerelerden sorumlu olan Kono ve Lavrov, Japonya’nın “Kuzey Bölgeler” olarak adlandırdığı adalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Japonya Dışişleri Bakanı Kono, toplantının başında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Kasım ayında varılan mutabakata dayanarak kapsamlı görüşmeler yapmak istediklerini vurguladı. Kono’nun atıfta bulunduğu mutabakata göre Putin, Tokyo yönetiminin ihtilaflı 4 adadan 2’sinin Japonya’ya iadesini öngören 1956 tarihli Sovyetler Birliği teklifi üzerindeki müzakerelere yeniden başlayabileceğini söylediğini ifade etmişti.

Rusya egemenliği ön şart
Lavrov ise, Japonya’yı Rusya’nın adalar üzerindeki egemenliğini müzakerelerin ön şartı olarak kabul etmeye çağırdı. Lavrov, İkinci Dünya Savaşı’nın bir sonucu olarak adaların Rus topraklarının bir parçası olduğunu söyledi.
İki ülkenin dışişleri bakan yardımcılarının önümüzdeki günlerde bir araya gelmesini kararlaştıran Kono ve Lavrov, adalar konusundaki müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldı.
Lavrov ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere konuşan Kono, sorunun 70 yıldan beri devam ettiğini ve bir gecede çözülemeyeceğini ifade etti. Kono, Lavrov ile birlikte sorunun çözümü noktasında çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Görüşmenin sinyali geçen ay verilmişti
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, geçtiğimiz Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Rusya’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanlarına Şubat ayında barış anlaşmasıyla ilgili müzakereler yapmaları talimatı verdiklerini açıklamış, bunun Münih’teki Güvenlik Konferansı sırasında gerçekleşebileceğini söylemişti. Japonya’nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları’nın parçası olan 4 adayı Rusya, 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, Kuril Adaları’nın kendilerine geri verilmesini barış anlaşmasının imzalanması için şart koşarken, iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.

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