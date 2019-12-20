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Japonya ve Rusya’dan müzakereye devam kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasında 2.

Japonya ve Rusya’dan müzakereye devam kararı

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı’nın ardından gerçekleşmeyen barış anlaşmasının imzalanması için müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldı.
Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Rusya’da bir araya geldi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen ikili, toplantının içeriğine dair açıklamalarda bulundu. İki tarafın da toplantının büyük bölümünü barış anlaşması müzakerelerini tartışarak geçirdiğini ifade eden Motegi, iki ülkenin duruşu arasındaki farklılıkları azaltmak için nasıl bir yol izleneceği konusunda görüşmeler yapıldığını belirtti. Motegi, her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm elde etmek adına müzakerelerde tartışılacak maddeleri belirleyeceklerini vurguladı.
Lavrov ise iki ülkenin karşılıklı ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir seviyeye yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Her iki ulusun çıkarlarına uygun bir anlaşmaya varmanın ve ülke halkları ve parlamentolarından destek görmenin gerekli olduğunun altını çizen Lavrov, kolay olmasa dahi Rusya’nın uzun vadeli çabalara hazır olduğunu ifade etti.
Motegi ve Lavrov’un Japonya’nın üzerinde hak iddia ettiği Rus adalarında ortak ekonomik faaliyetler yürütme konusunu da değerlendirdikleri öğrenilirken, salı günü Rusya tarafından el konulan Japon balıkçı teknelerine değinen Motegi’nin, mürettebatın derhal Japonya’ya iade edilmesini istediği ifade edildi.

Adalar sorunu yeni değil
Japonya’nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları’nın parçası olan 4 adayı Rusya, 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Adaların topraklarının doğal bir parçası olduğunu savunan Japonya, adalar üzerindeki hak iddiasını sürdürürken, ihtilaflar nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde barış anlaşması imzalanamamıştı.

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