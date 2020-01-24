Japonya ve Sinapur'da "yeni tip koronavirüs" vakaları görüldü

Japonya ve Singapur'da toplam 3 kişide daha "yeni tip koronavirüs (2019-nCoV)" vakalarına rastlandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çevre ülkelerde de yeni vakalar görüldü.

Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, Sağlık Bakanlığı ülkedeki 2. vakanın ortaya çıktığını bildirdi.

Bakanlık, Vuhan'dan Japonya'ya tatile gelen 40'lı yaşlarındaki erkek hastanın başkent Tokyo'da tedavi altına alındığı ve durumunun stabil olduğunu belirtti.

Söz konusu kişinin beraber seyahat ettiği 2 aile üyesiyle yaklaşık 20 kişinin tedbir amacıyla Japonya'daki sağlık merkezlerinde müşahede altında alındığı ve bu kişilerde henüz herhangi bir semptoma rastlanmadığı kaydedildi.

Japonya'da doğrulanan ilk yeni tip koronavirüs vakasına, bu ayın başında rastlanmış ve virüs, Vuhan ziyaretinin ardından Japonya'daki evine dönen bir Çinlide tespit edilmişti.

- Singapur'da 2 yeni vaka daha

Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Singapur Sağlık Bakanlığı, ülkede dün tespit edilen ilk vakanın ardından bugün de 2 kişiye hastalık teşhisi konulduğunu açıkladı.