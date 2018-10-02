"Japonya ve Türkiye birbirlerine dostlukla bağlıdır"

Iokibe, Türk Hava Yolları'nın 33 yıl önce İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japonların kurtarmak üzere uçak gönderdiğini hatırlatarak, "1985'teki THY'nin hareketinden gurur duymalısınız. Bununla gurur duyduğunuzda, bize daha önceden borçlu olduğunuzu hissetmemeniz gerekir. Asıl bizler size borçluyuz. Bu kazayı her hatırlayışımda ve Türk dostlarımızın minnettarlığını görüşümde, hafiften huzursuzluk hissederim." dedi.

Kazanın yaşandığı kıyılarda yaşayan Japon halkının "cesurca" davrandığını belirten Iokibe, "Fakir olmasına rağmen yumurtalarını ve tavuklarını yaralı misafirleri için o kıtlık döneminde cömertçe kullanmışlardır." ifadesini kullandı.

Her ülke gibi Japonya'nın da modernleşmesinin zor gerçekleştirildiğine dikkati çeken Iokibe, modernleşmenin kendisi bir paradoks olduğunu söyledi.

Geleneksel ve küresel duyarlılıkların uyuşması ihtiyacına değinen Iokibe, ülkelerin paradoksları yönetirken ikili bilinç meydana getirmesi gerektiğini söyledi:

Iokibe, şunları kaydetti:

"Hangi ülke olursa olsun, modernleşmenin bu paradoksuyla mücadele etmek zorundadır. Yönetmek için daha ufak paradokslara bölmek zorundadır. Japonya da bunu yapmaya çalıştı. Bir paradoksu yaşamak için ikili bir bilinç geliştirmeliyiz. Bir yanda geleneksel duyarlılığımızı sahiplenmek, diğer yanda küresel standarda uyum sağlamak için tarafsızlığımızı gözlemlemek. Bugün Japonya'da, kimi işaretler bunun tersini söyler. Ekonomik eşitsizlik günbegün yayılmaktadır. Eğitimin para gerektirmesinden dolayı, bu durum eğitimin de eşitsizliğini beraberinde getiriyor. İyi eğitim almış çocuklar, iyi eğitim almış zengin anne babalardan, düşük eğitim almış çocuklar düşük eğitim almış fakir anne babalardan gelir."

