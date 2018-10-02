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"Japonya ve Türkiye birbirlerine dostlukla bağlıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 13:53 | Son Güncelleme

Tokyo Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Kaoru Iokibe: - "Japonya ve Türkiye birbirlerine dostlukla bağlıdır. Dostlukların sevgi dolu hatıraları olmalı ki dostlukları zenginleşebilsin" - "Bugün Japonya'da ekonomik eşitsizlik günbegün yayılmaktadır. Eğitimin para gerektirmesinden dolayı bu durum eğitimin eşitsizliğini beraberinde getiriyor"

Tokyo Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Kaoru Iokibe, Türk-Japon ilişkilerine ilişkin "Japonya ve Türkiye birbirlerine dostlukla bağlıdır. Dostlukların sevgi dolu hatıraları olmalı ki dostlukları zenginleşebilsin." dedi.

Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümünün daveti üzerine başkente gelen Prof. Iokibe, bölüm öğrencilerine "Modern Japonya'nın Meydan Okuması" konulu konferans verdi.

Iokibe, Osmanlı İmparatoru Sultan 2. Abdülhamid'in zamanın Japon İmparatoruna hediyeler gönderdiği Ertuğrul Fırkateyni'nin geri dönüş yolunda ülkenin güneydoğu kıyılarında kazada battığını anımsattı.

Kazanın yaşandığı kıyılarda yaşayan Japon halkının "cesurca" davrandığını belirten Iokibe, "Fakir olmasına rağmen yumurtalarını ve tavuklarını yaralı misafirleri için o kıtlık döneminde cömertçe kullanmışlardır." ifadesini kullandı.

Iokibe, Türk Hava Yolları'nın 33 yıl önce İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japonların kurtarmak üzere uçak gönderdiğini hatırlatarak, "1985'teki THY'nin hareketinden gurur duymalısınız. Bununla gurur duyduğunuzda, bize daha önceden borçlu olduğunuzu hissetmemeniz gerekir. Asıl bizler size borçluyuz. Bu kazayı her hatırlayışımda ve Türk dostlarımızın minnettarlığını görüşümde, hafiften huzursuzluk hissederim." dedi.

Her ülke gibi Japonya'nın da modernleşmesinin zor gerçekleştirildiğine dikkati çeken Iokibe, modernleşmenin kendisi bir paradoks olduğunu söyledi.

Geleneksel ve küresel duyarlılıkların uyuşması ihtiyacına değinen Iokibe, ülkelerin paradoksları yönetirken ikili bilinç meydana getirmesi gerektiğini söyledi:

Iokibe, şunları kaydetti:

"Hangi ülke olursa olsun, modernleşmenin bu paradoksuyla mücadele etmek zorundadır. Yönetmek için daha ufak paradokslara bölmek zorundadır. Japonya da bunu yapmaya çalıştı. Bir paradoksu yaşamak için ikili bir bilinç geliştirmeliyiz. Bir yanda geleneksel duyarlılığımızı sahiplenmek, diğer yanda küresel standarda uyum sağlamak için tarafsızlığımızı gözlemlemek. Bugün Japonya'da, kimi işaretler bunun tersini söyler. Ekonomik eşitsizlik günbegün yayılmaktadır. Eğitimin para gerektirmesinden dolayı, bu durum eğitimin de eşitsizliğini beraberinde getiriyor. İyi eğitim almış çocuklar, iyi eğitim almış zengin anne babalardan, düşük eğitim almış çocuklar düşük eğitim almış fakir anne babalardan gelir."

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Ankara Üniversitesi DTCF Hukuk Fakültesi Kaoru Iokibe Meiji Ishin Tokyo Üniversitesi

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