Japonya ve Venezuela'dan Erbil'deki saldırıya kınama

Venezuela ve Japonya, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bir restoranda düzenlenen ve Türk Başkonsolosluğu'nda görevli bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümet ve Venezuela halkı adına, dün Irak'ın Erbil şehrinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diplomatının öldürülmesini kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Hayatını kaybeden Türk diplomatın ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olarak derin üzüntü duyuyoruz. Türk halkına dayanışmamızı sunuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada da söz konusu saldırı kınandı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

