HABER

Japonya, yapay meteor yağmuru uydusunu yörüngeye gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 21:47 | Son Güncelleme

Japonya, yapay meteor yağmuru uydusunu yörüngeye gönderdi

Japonya, atmosferde yapay meteor yağmuru oluşturacak uydusunu yörüngeye gönderdi.

Kyodo'nun haberine göre, Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) tarafından Uçinoura Uzay Merkezinden Epsilon roketiyle yörüngeye 7 uydu fırlatıldı.

Uydulardan birinin, merkezi Tokyo'da bulunan ALE şirketi tarafından geliştirildiği ve atmosfere salacağı metal parçalarla yapay meteor yağmuru oluşturacağı belirtildi.

Dünyada bir ilk olması planlanan yapay meteor yağmuru projesinin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.

ALE'nin ilk yapay meteor yağmurunu, Hiroşima üzerinde gelecek yıl oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

PARTNERSkandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...Skandallara doymuyor şimdi de yarıçıplak sokağa çıkıp...
ABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret ettiABD'li Senatör Graham, Millî Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti
GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltıGÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya uydu yapay meteor yağmuru

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.