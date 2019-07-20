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Japonya yarın seçime gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2019 12:04 | Son Güncelleme

Japonya, 245 üyeli Üst Meclis’in 124 üyesini seçmek üzere Pazar günü sandığa gidiyor.

Japonya, 245 üyeli Üst Meclis’in 124 üyesini seçmek üzere Pazar günü sandığa gidiyor. Kadın aday oranı yüzde 28’e yükselerek, tarihi rekor kırdı.
Japonya, iki meclisli ulusal yasama organı olan Milli Meclis’in, Senato olarak adlandırılan kanadı “Üst Meclis” üyelerini seçmek üzere yarın sandığa gidiyor. Her üç yılda bir gerçekleştirilen seçimlerde 245 koltuklu Üst Meclis’in üyelerinin yarısı seçiliyor.
3 yeni koltuk
Daha önce 242 koltuğun bulunduğu Üst Meclis, üç yılda bir meclisin yarısını oluşturan 121 üyeyi seçerken, geçen sene gerçekleştirilen seçim sistemi reformunun ardından toplam üye sayısının 6 artış ile 248’e çıkarılması nedeniyle, bu seneki seçimde 3 fazla aday seçilecek. İki aşamada hayata geçirilecek seçim sistemi reformu nedeniyle yarınki seçimde 245 sandalyenin 124’ü için yarışacak adaylar, 2022’de yapılacak bir sonraki seçimlerde ise 248 sandalyenin 124’ü için mücadele edecek.
Kadın adaylarda rekor
Pazar günü gerçekleştirilecek seçim, Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı 2018 Dünya Cinsiyet Uçurumu Raporu’na dahil 149 ülke içinde 110’uncu sırada yer alan Japonya’daki cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesine katkı sağlayabilecek bir fırsat olarak görülüyor. Pazar günkü seçimlerde yarışacak 370 adayın 104’ünü kadınlar oluşturuyor. Toplam adayların yüzde 28’i anlamına gelen bu oran, Japonya tarihindeki en büyük kadın aday oranı anlamına geliyor.
Seçim kampanyalarında farklı söylemler
4 Temmuz’da resmi olarak başlayan seçim kampanyalarında siyasi partiler farklı noktalara dikkat çekerek seçmeni etkilemeye çalıştı. İktidar bloğunu oluşturan Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito Partisi, ekonomik istikrar vurgusu yaparak vergi gelirleri ve istihdam sayısındaki artışa dikkat çekiyor. Muhalefet partileri ise seçim stratejilerini, Abe’nin çok uzun zamandır iktidarda bulunduğu ve totaliterleşme eğiliminde olduğu savı üzerine kurdu.
İki kabineli meclis bulunuyor
İki kabineli meclis sistemi ile yönetilen Japonya’da, Ulusal Meclis (Diet) Anayasa’da, “en üst devlet kurumu” olarak tanımlanıyor. 465 sandalyeli Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) ile 245 sandalyeli Senato’dan (Üst Meclis) oluşan Ulusal Meclis, başbakanın atanması, hükümetin feshedilmesi ve bütçenin onaylanması gibi konularda belirleyici kurum olarak öne çıkıyor. Temsilciler Meclisi anayasal olarak Üst Meclis’e göre daha güçlü bir konumda bulunurken, bazı kararlarda sadece Alt Meclis söz sahibi olup, Üst Meclis tarafından alınan kararları üçte iki çoğunlukla reddedebiliyor.

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