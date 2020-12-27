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Japonya Yeni Tip Virüse Karşı Ülkeyi Yabancılara Tamamen Kapatıyor

27.12.2020 13:15 | Son Güncelleme:
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Japonya Yeni Tip Virüse Karşı Ülkeyi Yabancılara Tamamen Kapatıyor

Japonya, İngiltere’de ortaya çıkan Corona virüsün yeni mutasyonuna karşı ülkeyi yabancı girişlerine tamamen kapatma kararı aldı

Japonya, İngiltere’de ortaya çıkan Corona virüsün yeni mutasyonuna karşı ülkeyi yabancı girişlerine tamamen kapatma kararı aldı. Buna göre 28 Aralık’tan Ocak ayı sonuna kadar Japonya vatandaşları yada daimi oturma izni olanlar haricinde kimse ülkeye alınmayacak.

Ülkeye giriş yapacak Japon vatandaşları ya da daimi oturma iznine sahip olan kişilerde son 72 saat içerisinde Corona virüsü testi yaptırmış olmak zorunda. Bu kişiler ülkeye girişlerinden sonra iki hafta da karantina altında tutulacaklar.

Japonya’da, İngiltere’de mutasyona uğrayan Corona virüsün yeni tipine ülk olarak Cuma günü rastlandı. İngiltere’den gelen yolcularda rastlanan virüs sonrası önlemler arttırıldı. Bu kişilerde virüs havalimanında yapılan testlerle belirlendi.

Öte yandan başkent Tokyo’da halen daha Corona virüsü vakalarındaki artış sürüyor. Dün yeni vaka sayısında yeni bir rekor seviyeye ulaşıldığı açıklandı.

Tokyo’da dün 949 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Şehirde 81 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Japonya’da bugüne kadar 213 binden fazla vaka görülürken ülke genelinde salgın nedeniyle 3 bin 155 kişi de hayatını kaybetti. Japonya’nın 126 milyondan fazla nüfusu bulunuyor.

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