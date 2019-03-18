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Japonya yer altı örnekleri almak için asteroit üzerinde krater açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

Japonya yer altı örnekleri almak için asteroit üzerinde krater açacak

TOKYO (AA) - Japonya'nın, geçen ay Ryugu asteroidine iniş yapan Hayabusa2 uzay aracının, asteroit üzerinde patlayıcı kullanarak krater oluşturacağı ve yer altı kaya örnekleri toplayacağı bildirildi.

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa2'nin, 5 Nisan'da, güneş veya uzay ışınlarına maruz kalmayan daha derin yer altı örneklerini toplamak için asteroit yüzeyine 2 kilogram patlayıcı bırakarak krater açacağını açıkladı.

JAXA proje mühendisi Takanao Saeki, uzay gemisinin patlama olmadan önce asteroitin diğer tarafına hızlı bir manevra yapmasının planlandığını ve böylece patlamayla ortaya çıkan parçacıkların Hayabusa2'ye çarpmasının önlenmesinin amaçlandığını belirtti.

Saeki, bunun hassas hesaplama gerektiren zorlu bir işlem olacağını kaydetti.

Hayabusa2'nin patlamanın olacağı alandan ayrılırken kayıt için bir kamera bırakacağını aktaran Saeki, uzay aracının, gözlem yapmak için kraterin bulunduğu konuma geri dönmeden önce birkaç hafta bekleyeceği bildirildi.

Hayabusa2, 22 Şubat'ta Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide inmişti. Uzay aracının Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutucak kaya örnekleri toplayarak Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hayabusa2 uzay aracı Krater Ryugu asteroidi

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