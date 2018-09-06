Japonya'yı Jebi fırtınasının ardından bu kez deprem vurdu

Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido adasında meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 120 kişi yaralandı, 32 kişiden ise haber alınamıyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tomakomai kentinin 27 kilometre doğusu olan depremin yerin 33,4 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Depremin şiddeti 6,7 olarak belirlendi.

Japonya’nın devlet televizyonu NHK’nın haberine göre, Hokkaido’daki deprem toprak kaymasına ve 5 milyondan fazla insanın elektriksiz kalmasına neden oldu. Doğal afette ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 120 kişinin yaralandı. 32 kişiden ise haber alınamıyor.

Adanın güneyinde yer alan Atsuma kentinde havadan alınan görüntülerde depremin birçok toprak kaymasına neden olduğu görülüyor.

Elektrik kesintilerinin ardından adadaki tüm tren seferleri durdurulurken, adanın ana havalimanı New Chitose kapatıldı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe depremin ardından kriz yönetim merkezi oluşturulduğunu açıkladı. Abe, önceliklerinin insanların sağ olarak kurtarılması olduğunu söyledi.

