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Japonya, yüksek hız kapasiteli iletişim uydularını fırlattı

30.11.2020 09:16 | Son Güncelleme:
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Japonya, yüksek hız kapasiteli iletişim uydularını fırlattı

Japonya, yüksek hızda iletişim sağlayacak iki ayrı iletişim uydusu taşıyan H2A roketini uzaya gönderdi.

Mitsubishi Ağır Sanayi ve Japonya Hava-Uzay Ajansının (JAXA) geliştirdiği uyduları taşıyan H2A roketi, güneybatıdaki Kagoşima'daki Tanegaşima Uzay Merkezinden fırlatıldı.

SELEFİ İLE ARASINDA 9 KAT FARK VAR

30 dakika sonra 300 kilometre irtifada taşıyıcısından ayrılan uydular, önceki modelden 9 kat fazla çalışma süresi kapasitesiyle, yüksek hızda bilgi ve fotoğraflar servis edecek.

Fırlatılışa dair açıklamada bulunan Başbakan Suga Yoşihide, "Uyduları, ulusal güvenliğimiz ve kriz idaremizi güçlendirmek için tam kapsamıyla kullanacağız." dedi.

JAXA da uyduların, hem daha esnek hem de daha uzun süreli iletişim kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

(AA)

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