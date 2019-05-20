Japonya zorla çalıştırılan işçiler için Güney Kore'ye tahkim teklif etti

Japonya, Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında zorla çalıştırılan işçilerle ilgili tazminat ihtilaflarını çözmek üzere tahkime gidilmesi için Güney Kore'ye öneride bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın zorla çalıştırılan işçilerle ilgili tazminat ihtilaflarının çözülmesi için üçüncü bir ülkenin de dahil olacağı tahkim heyeti kurulması talebinde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık, Güney Kore'nin mektup yoluyla iletilen talebi dikkatle inceleyerek karara varacağını belirtti.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, geçen yıl kasımda Nippon Çelik Şirketi ve Mitsubishi Ağır Sanayi Şirketi aleyhine açılan davalarda, şirketleri zorla çalıştırdıkları Güney Koreli işçilere tazminat ödemeye mahkum etmişti. Her iki kararın halen Güney Kore mahkemelerinde görülen benzer davalara emsal teşkil edebileceğine dikkat çekilmişti.

Japon şirketlerin, insanları sömürge yönetimi altında zorla çalıştırmasının insanlığa karşı suç olduğunun vurgulandığı kararda, haksızlığa uğrayanların yargının önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağı belirtildi.