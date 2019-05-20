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Japonya zorla çalıştırılan işçiler için Güney Kore'ye tahkim teklif etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

Tokyo yönetimi, zorla çalıştırılan işçilerle ilgili Güney Kore mahkemelerinde görülen davaların çözülmesi için üçüncü bir ülkenin katılacağı tahkim heyeti oluşturulmasını istedi

Japonya, Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında zorla çalıştırılan işçilerle ilgili tazminat ihtilaflarını çözmek üzere tahkime gidilmesi için Güney Kore'ye öneride bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın zorla çalıştırılan işçilerle ilgili tazminat ihtilaflarının çözülmesi için üçüncü bir ülkenin de dahil olacağı tahkim heyeti kurulması talebinde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık, Güney Kore'nin mektup yoluyla iletilen talebi dikkatle inceleyerek karara varacağını belirtti.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, geçen yıl kasımda Nippon Çelik Şirketi ve Mitsubishi Ağır Sanayi Şirketi aleyhine açılan davalarda, şirketleri zorla çalıştırdıkları Güney Koreli işçilere tazminat ödemeye mahkum etmişti. Her iki kararın halen Güney Kore mahkemelerinde görülen benzer davalara emsal teşkil edebileceğine dikkat çekilmişti.

Japon şirketlerin, insanları sömürge yönetimi altında zorla çalıştırmasının insanlığa karşı suç olduğunun vurgulandığı kararda, haksızlığa uğrayanların yargının önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağı belirtildi.

Japonya, Güney Kore ile 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmayla Güney Kore'ye aktarılan hibe, bağış ve kredilerin "savaş tazminatı" niteliğinde olduğunu ve anlaşmayla tazminat konusunun kapandığını ileri sürüyor.

Güney Kore ise insanları sömürge yönetimi altında zorla çalıştırmasının insanlığa karşı suç olduğunu, haksızlığa uğrayanların yargı önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağını savunuyor.

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Güney Kore Japonya Tahkim zorla çalıştırılan işçiler

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