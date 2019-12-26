HABER
  4. Japonya'da 10 yıl sonra ilk kez yabancı uyruklu bir kişi idam edildi

Japonya'da 10 yıl sonra ilk kez yabancı uyruklu bir kişi idam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 19:01 | Son Güncelleme

Japonya'da 10 yıl sonra ilk kez yabancı uyruklu bir kişi idam edildi

Japonya'da 10 yıl sonra ilk kez 4 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan yabancı uyruklu bir kişinin idam edildiği duyuruldu.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Adalet Bakanlığı, ülkede 2003 yılında 4 kişiyi öldürmekten mahkum olan 40 yaşındaki Çin vatandaşı Wei Wei'nin asılarak, infaz edildiğini açıkladı.

Japonya Adalet Bakanı Masako Mori, Wei Wei'nin idam kararını "çok dikkatli bir değerlendirmeden" sonra imzaladığını belirterek, "8 ve 11 yaşlarındakiler dahil mutlu mesut yaşayan bir ailenin üyelerinin hepsinin, tamamen bencilce nedenlerle cinayete kurban gittiği son derece zalimce bir dava." ifadesini kullandı.

Wei Wei'nin Çin'e kaçan suç ortaklarından birinin 2005 yılında burada idam edildiği, bir diğerinin de ömür boyu hapisle cezalandırıldığı belirtildi.

Bu, Japonya Adalet Bakanı Mori'nin göreve geldiği ekim ayından bu yana infaz kararını onayladığı ilk, 2019 yılının da 3'üncü idamı oldu.

Japonya'da Başbakan Abe Şinzo'nun 2012'de iktidara gelmesinden bu yana 39 kişi idam edildi, ülkede son olarak 2009 yılında yine bir Çinlinin idam cezası infaz edilmişti.

Ülkede geçen yıl idam edilen 15 kişiden 13'ü, Aum Şinrikyo kıyamet günü tarikatının üyesiydi.

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı' Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'
Bulgaristan’da Türkler şehitlerini andıBulgaristan’da Türkler şehitlerini andı
Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdiErzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
idam edildi Japonya yabancı uyruklu

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza!

Taksim-Kabataş hattında seferler yapılamıyor!

Güvenlik Soruşturması

Güvenlik Soruşturması

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Son dakika! Kuzey Irak ve Suriye'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.